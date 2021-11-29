Зимову Універсіаду-2021 скасували через новий штам коронавірусу

Організаційний комітет 30-ї зимової Універсіади-2021, яка мала відбутися 11-21 грудня в Швейцарії, оголосив про її скасування через поширення у світі нового омікрон-штаму коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті змагань.

"Ми засмучені та глибоко шкодуємо, що не зможемо прийняти спортсменів з усього світу, які інтенсивно готувалися до цих змагань", - заявив представник оргкомітету Гвідо Граф.

Минулого тижня Всесвітня організація здоров'я визнала омікрон-штам таким, що викликає занепокоєння. У зв'язку з цим федеральний уряд Швейцарії вирішив обмежити в'їзд до країни.

Організатори Універсіади вирішили, що в таких умовах проведення змагань буде неможливим.

Це перший великий захід, скасований через омікрон-штам коронавірусу.

Варіант короронавірусу B.1.1529, який отримав назву омікрон, було виявлено в листопаді 2021 року у Ботсвані та ПАР. Він відрізняється незвично високою кількістю мутацій, у зв'язку з чим його одразу оголосили таким, що викликає занепокоєння (variant of concern, VoC). Це п'ятий варіант коронавірусу зі статусом VoC після варіантів альфа, бета, гамма і дельта. Останній зараз домінує в Україні.

Новий варіант ковіду виявили в багатьох європейських країнах, Ізраїлі, Австралії, Канаді. У зв’язку з його поширенням багато країн заборонили авіарейси з країн Південної Африки.

Нагадаємо, що літню Універсіаду-2021 в Китаї через коронавірус вирішили перенести на 2022 рік. Вона запланована на кінець червня - початок липня наступного року.