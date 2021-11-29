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"Манчестер Юнайтед" призначив нового головного тренера

Кандидатура Ральфа Рангніка була єдиною на фінішній прямій.

"Манчестер Юнайтед" призначив нового головного тренера
Ральф Рангнік
Фото: MUFC

"Манчестер Юнайтед" оголосив на своєму офіційному сайті про призначення Ральфа Рангніка тимчасовим менеджером команди.

63-річний німецький фахівець керуватиме "червоними дияволами" до кінця сезону, а потім ще два роки працюватиме в клубі як консультант.

На посаді головного тренера МЮ Рангнік змінив Уле-Гуннара Сольск'яєра, якого відправили у відставку після розгромної поразки від "Вотфорда" (1:4).

Рангнік запам'ятався своєю роботою в Бундеслізі з такими клубами, як "Штутгарт", "Ганновер", "Гоффенгайм", "РБ Лейпциг" і "Шальке".

Саме з останнім клубом Рангнік у 2011 році завоював Кубок і Суперкубок Німеччини.

Нагадаємо, після звільнення Сольск'яєра "Юнайтед" два матчі провів під керівництвом Майкла Карріка – виграш над "Вільярреалом" у Лізі чемпіонів (2:0) та нічия у вчорашньому матчі АПЛ проти "Челсі" (1:1).

Григорій МухінГригорій Мухін
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