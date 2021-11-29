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У Джошуа готові обговорити розмір відступних, щоб відбувся бій Усик – Ф'юрі

Едді Гірн виявляє гнучкість.

Олександр Усик і Ентоні Джошуа
Фото: Matchroom Boxing
Олександр Усик і Ентоні Джошуа

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн заявив: якби його клієнту, ексчемпіону світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і WBO Ентоні Джошуа зробили пропозицію, від якої було б важко відмовитися, то вони обговорили б можливість проведення Олександром Усиком (19-0, 13 КО) спочатку бою за абсолютне чемпіонство з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО).

"Сумніваюся, що Джошуа необхідно ухвалювати таке рішення. Звичайно, якби ми отримали конкретну пропозицію, то складно не обговорити її. Але зараз наша увага повністю зосереджена на реванші з Усиком. Ентоні хоче битися з Олександром, і поки що йому не надходило пропозицій щодо відступних", - цитує Гірна портал boxingnews24.com.

"Я розмовляв з Джошуа. Реванш – єдине, що він хоче. Наразі він настільки зосереджений на реванші, що відписався в соціальних мережах від усіх, крім своїх спонсорів", - зазначив промоутер.

Григорій МухінГригорій Мухін
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