Наставник збірної Шотландії прокоментував потрапляння на Україну у стикових матчах ЧС-2022

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк прокоментував підсумки жеребкування матчів плей-оф на ЧС-2022, де команда зіграє проти збірної України.

"Збірна України – найскладніший для нас жереб. А далі можуть трапитися Уельс чи Австрія, яких ми добре знаємо. Узимку нам буде що обдумати перед півфіналом", – цитує шотландського фахівця ВВС.

"Сподіваємося, у березні нам вдасться провести дві гарні гри. На Євро-2022 ми показали, що здатні витримувати тиск матчів такого рівня.

Потрібно довести це в березні ще раз. Гравцям необхідно концентруватися на своїй формі та вийти на пік навесні", - зазначив 58-річний Кларк.

Нагадаємо, переможець матчу Шотландія – Україна за право вийти у фінальну частину ЧС-2022 зіграє з переможцем пари Уельс – Австрія.

Матчі відбудуться 24 та 29 березня 2022 року.