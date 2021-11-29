Україна провалила перший етап Кубка світу з біатлону

У шведському Естерсунді в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону відбулися чотири гонки: індивідуальні на 15 кілометрів у жінок, 20 км у чоловіків, а також спринтерські на 7,5 та 10 км у жінок і чоловіків відповідно.
Збірна України непереконливо провела всі.
17-те місце Валентини Семеренко в індивідуалці стало найкращим досягненням українок в Естерсунді.
Відповідно, 21-ше місце Дмитра Підручного у спринті виявилося найкращим результатом для українських біатлоністів.
Індивідуальна гонка на 15 км. Жінки
- Маркета Давидова (Чехія, 0+0+0+0) 42:43,5
- Ліза Тереза Хаузер (Австрія, 0+0+0+1) +1:17,7
- Деніз Херрманн (Німеччина, 0+1+0+0) +1:23,0
- Динара Алімбекова (Білорусь, 1+1+0+0) +1:46,0
- Уляна Нігматуліна (Росія, 0+0+0+1) +2:04,0
- Емма Ландер (Канада, 0+0+1+0) +2:05,2
…
- 17. Валя Семеренко (Україна, 0+0+0+1) +3:11,4
- 22. Юлія Джима (Україна, 2+0+0+1) +3:27,6
- 71. Анастасія Меркушина (Україна, 2+1+0+0) 6:06,2
- 107. Катерина Бех (Україна, 2+1+3+1) +9:47,7
- DNS Ірина Петренко (Україна)
Індивідуальна гонка на 20 км. Чоловіки
- Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 51:04,0
- Тар'єй Бе (Норвегія, 0+1+0+1) +59,2
- Симон Дестьє (Франція, 0+1+0+1) +1:00,6
...
- 24. Антон Дудченко (2+1+0+0) +3:32,4
- 28. Дмитро Підручний (1+0+0+2) +3:44,0
- 41. Денис Насико (0+1+0+1) +4:37,2
- 52. Богдан Цимбал (1+1+0+1) +5:10,0
- 76. Андрій Доценко (0+1+0+2) +7:05,0.
Спринт на 7,5 км. Жінки
- Анна Еберг (Швеція, 0+0) 19:01,5
- Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+0) +11,3
- Марті Олсбю Ройселанд (Норвегія, 0+1) +15,4
...
- 24. Олена Білосюк (0+0) +1:22,1
- 44. Віта Семеренко (0+1) +1:52,0
- 50. Юлія Джима (1+1) +2:01,1
- 77. Катерина Бех (1+1) +2:27,8
- 99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3
Спринт на 10 км. Чоловіки
- Себастьян Самуельсон (Швеція) – 22.33.5 (0-0)
- Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) +11.8 (0-0)
- Йоханнес Бо (Норвегія) +12.2 (0-0)
- 21. Дмитро Підручний (Україна) (0-0) +1.19.8
- 24. Антон Дудченко (Україна) (0-1) +1.21.0
- 51. Богдан Цимбал (Україна) (1-0) +2.04.9
- 99. Денис Насико (Україна) (2-2) +3.30.0.
Особистий залік. Жінки.
- Маркета Давидова – 86 очок
- Дінара Алімбекова - 86
- Марті Олсбю Ройселанд - 79
- Ліза Тереза Хаузер - 74
- Деніз Херрманн - 64
- Уляна Нігматуліна – 64
- Анна Еберг - 60
…
- 32. Валя Семеренко
- 37. Юлія Джима
- 40. Олена Білосюк.
Особистий залік. Чоловіки.
- Симон Дестьє – 88 очок
- Йоханнес Бе – 88
- Тар'єй Бе – 83
- Ветле Шостад Крістіансен – 78
- Сіверт Баккен – 72
- Фаб'єн Клод – 68
- Едуард Латипов – 66
- Стурла Легрейд - 64
- Себастьян Самуельсон - 61
…
- 22. Антон Дудченко – 34
- 23, Дмитро Підручний – 33.