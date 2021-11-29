ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Росії
У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Росії
Головний дизайнер Louis Vuitton і засновник Off-White помер у віці 41 року
Головний дизайнер Louis Vuitton і засновник Off-White помер у віці 41 року
Колишній топчиновник МВС Грицак заперечив свою участь у підготовці перевороту
Колишній топчиновник МВС Грицак заперечив свою участь у підготовці перевороту
Зеленський відповів на петицію Стерненка про заборону на в'їзд для громадян Росії
Зеленський відповів на петицію Стерненка про заборону на в'їзд для громадян Росії
Бутусов відреагував на відкриття проти нього кримінальної справи
Бутусов відреагував на відкриття проти нього кримінальної справи
Померла заступниця Міністра освіти Любомира Мандзій
Померла заступниця Міністра освіти Любомира Мандзій
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
ГоловнаСпорт

Україна провалила перший етап Кубка світу з біатлону

Українці мляво вкочуються в олімпійський сезон.

Україна провалила перший етап Кубка світу з біатлону
Фото: EPA/UPG

У шведському Естерсунді в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону відбулися чотири гонки: індивідуальні на 15 кілометрів у жінок, 20 км у чоловіків, а також спринтерські на 7,5 та 10 км у жінок і чоловіків відповідно.

Збірна України непереконливо провела всі.

17-те місце Валентини Семеренко в індивідуалці стало найкращим досягненням українок в Естерсунді.

Відповідно, 21-ше місце Дмитра Підручного у спринті виявилося найкращим результатом для українських біатлоністів.

Індивідуальна гонка на 15 км. Жінки

  1. Маркета Давидова (Чехія, 0+0+0+0) 42:43,5
  2. Ліза Тереза Хаузер (Австрія, 0+0+0+1) +1:17,7
  3. Деніз Херрманн (Німеччина, 0+1+0+0) +1:23,0
  4. Динара Алімбекова (Білорусь, 1+1+0+0) +1:46,0
  5. Уляна Нігматуліна (Росія, 0+0+0+1) +2:04,0
  6. Емма Ландер (Канада, 0+0+1+0) +2:05,2

  • 17. Валя Семеренко (Україна, 0+0+0+1) +3:11,4
  • 22. Юлія Джима (Україна, 2+0+0+1) +3:27,6
  • 71. Анастасія Меркушина (Україна, 2+1+0+0) 6:06,2
  • 107. Катерина Бех (Україна, 2+1+3+1) +9:47,7
  • DNS Ірина Петренко (Україна)

Індивідуальна гонка на 20 км. Чоловіки

  1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 51:04,0
  2. Тар'єй Бе (Норвегія, 0+1+0+1) +59,2
  3. Симон Дестьє (Франція, 0+1+0+1) +1:00,6

...

  • 24. Антон Дудченко (2+1+0+0) +3:32,4
  • 28. Дмитро Підручний (1+0+0+2) +3:44,0
  • 41. Денис Насико (0+1+0+1) +4:37,2
  • 52. Богдан Цимбал (1+1+0+1) +5:10,0
  • 76. Андрій Доценко (0+1+0+2) +7:05,0.

Спринт на 7,5 км. Жінки

  1. Анна Еберг (Швеція, 0+0) 19:01,5
  2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+0) +11,3
  3. Марті Олсбю Ройселанд (Норвегія, 0+1) +15,4

...

  • 24. Олена Білосюк (0+0) +1:22,1
  • 44. Віта Семеренко (0+1) +1:52,0
  • 50. Юлія Джима (1+1) +2:01,1
  • 77. Катерина Бех (1+1) +2:27,8
  • 99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3

Спринт на 10 км. Чоловіки

  1. Себастьян Самуельсон (Швеція) – 22.33.5 (0-0)
  2. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) +11.8 (0-0)
  3. Йоханнес Бо (Норвегія) +12.2 (0-0)
  • 21. Дмитро Підручний (Україна) (0-0) +1.19.8
  • 24. Антон Дудченко (Україна) (0-1) +1.21.0
  • 51. Богдан Цимбал (Україна) (1-0) +2.04.9
  • 99. Денис Насико (Україна) (2-2) +3.30.0.

Особистий залік. Жінки.

  1. Маркета Давидова – 86 очок
  2. Дінара Алімбекова - 86
  3. Марті Олсбю Ройселанд - 79
  4. Ліза Тереза Хаузер - 74
  5. Деніз Херрманн - 64
  6. Уляна Нігматуліна – 64
  7. Анна Еберг - 60

  • 32. Валя Семеренко
  • 37. Юлія Джима
  • 40. Олена Білосюк.

Особистий залік. Чоловіки.

  1. Симон Дестьє – 88 очок
  2. Йоханнес Бе – 88
  3. Тар'єй Бе – 83
  4. Ветле Шостад Крістіансен – 78
  5. Сіверт Баккен – 72
  6. Фаб'єн Клод – 68
  7. Едуард Латипов – 66
  8. Стурла Легрейд - 64
  9. Себастьян Самуельсон - 61

  • 22. Антон Дудченко – 34
  • 23, Дмитро Підручний – 33.
Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також