Україна провалила перший етап Кубка світу з біатлону

У шведському Естерсунді в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону відбулися чотири гонки: індивідуальні на 15 кілометрів у жінок, 20 км у чоловіків, а також спринтерські на 7,5 та 10 км у жінок і чоловіків відповідно.

Збірна України непереконливо провела всі.

17-те місце Валентини Семеренко в індивідуалці стало найкращим досягненням українок в Естерсунді.

Відповідно, 21-ше місце Дмитра Підручного у спринті виявилося найкращим результатом для українських біатлоністів.

Індивідуальна гонка на 15 км. Жінки

Маркета Давидова (Чехія, 0+0+0+0) 42:43,5 Ліза Тереза Хаузер (Австрія, 0+0+0+1) +1:17,7 Деніз Херрманн (Німеччина, 0+1+0+0) +1:23,0 Динара Алімбекова (Білорусь, 1+1+0+0) +1:46,0 Уляна Нігматуліна (Росія, 0+0+0+1) +2:04,0 Емма Ландер (Канада, 0+0+1+0) +2:05,2

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17. Валя Семеренко (Україна, 0+0+0+1) +3:11,4

22. Юлія Джима (Україна, 2+0+0+1) +3:27,6

71. Анастасія Меркушина (Україна, 2+1+0+0) 6:06,2

107. Катерина Бех (Україна, 2+1+3+1) +9:47,7

DNS Ірина Петренко (Україна)

Індивідуальна гонка на 20 км. Чоловіки

Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 51:04,0 Тар'єй Бе (Норвегія, 0+1+0+1) +59,2 Симон Дестьє (Франція, 0+1+0+1) +1:00,6

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24. Антон Дудченко (2+1+0+0) +3:32,4

28. Дмитро Підручний (1+0+0+2) +3:44,0

41. Денис Насико (0+1+0+1) +4:37,2

52. Богдан Цимбал (1+1+0+1) +5:10,0

76. Андрій Доценко (0+1+0+2) +7:05,0.

Спринт на 7,5 км. Жінки

Анна Еберг (Швеція, 0+0) 19:01,5 Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+0) +11,3 Марті Олсбю Ройселанд (Норвегія, 0+1) +15,4

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24. Олена Білосюк (0+0) +1:22,1

44. Віта Семеренко (0+1) +1:52,0

50. Юлія Джима (1+1) +2:01,1

77. Катерина Бех (1+1) +2:27,8

99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3

Спринт на 10 км. Чоловіки

Себастьян Самуельсон (Швеція) – 22.33.5 (0-0) Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) +11.8 (0-0) Йоханнес Бо (Норвегія) +12.2 (0-0)

21. Дмитро Підручний (Україна) (0-0) +1.19.8

24. Антон Дудченко (Україна) (0-1) +1.21.0

51. Богдан Цимбал (Україна) (1-0) +2.04.9

99. Денис Насико (Україна) (2-2) +3.30.0.

Особистий залік. Жінки.

Маркета Давидова – 86 очок Дінара Алімбекова - 86 Марті Олсбю Ройселанд - 79 Ліза Тереза Хаузер - 74 Деніз Херрманн - 64 Уляна Нігматуліна – 64 Анна Еберг - 60

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32. Валя Семеренко

37. Юлія Джима

40. Олена Білосюк.

Особистий залік. Чоловіки.

Симон Дестьє – 88 очок Йоханнес Бе – 88 Тар'єй Бе – 83 Ветле Шостад Крістіансен – 78 Сіверт Баккен – 72 Фаб'єн Клод – 68 Едуард Латипов – 66 Стурла Легрейд - 64 Себастьян Самуельсон - 61

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