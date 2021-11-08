Перед стартом біатлонного сезону у збірній України спалах COVID-19

Перший етап пройде вже за три тижні.

Чоловіча збірна України з біатлону під керівництвом Юрая Санітри проводить черговий передсезонний збір у норвезькому Бейтостолені.

Як повідомив сайту biathlon.com.ua президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, команді довелося перейти в режим самоізоляції: спортсмени та тренери після приїзду до Норвегії контактували з носієм коронавірусу.

Позитивний результат тестів виявили і в нашій команді. Однак симптомів захворювання у спортсменів немає, зазначив Бринзак.

Біатлоністи, які отримали негативні результати тестів, продовжують тренування в ранковий і вечірній час – так, щоб не перетинатися з представниками інших збірних. Очікується, що за тиждень команда повернеться до звичайного тренувального графіка.

Нагадаємо, що перший етап Кубка світу пройде з 26 по 28 листопада у шведському Естерсунді.