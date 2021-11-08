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Буффон уперше в кар'єрі пропустив 4 голи в першому таймі

"Парма", за яку він виступає цього сезону, програла на виїзді "Лечче".

Джанлуїджі Буффон
Фото: EPA/UPG
Джанлуїджі Буффон

Легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон вперше у клубній кар'єрі пропустив 4 голи в першому таймі.

Це сталося в матчі 12-го туру Серії В, у якому його рідний клуб "Парма", за який він виступає цього сезону, програв на виїзді "Лечче" (0:4).

43-річний Буффон раніше виступав за туринський "Ювентус" і паризький ПСЖ. За збірну Італії Буффон провів 176 матчів (рекорд), став чемпіоном світу-2006.

Нагадаємо, Буффон вигравав Кубок Італії з К'єзою-батьком і К'єзою-сином.

Огляд матчу "Лечче" - "Парма".

Григорій МухінГригорій Мухін
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