"Парма", за яку він виступає цього сезону, програла на виїзді "Лечче".

Фото: EPA/UPG Джанлуїджі Буффон

Легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон вперше у клубній кар'єрі пропустив 4 голи в першому таймі.

Це сталося в матчі 12-го туру Серії В, у якому його рідний клуб "Парма", за який він виступає цього сезону, програв на виїзді "Лечче" (0:4).

4 - Gianluigi Buffon ha subito quattro gol in un primo tempo per la prima volta nella sua carriera con i club. Poker.#SerieB #LecceParma — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 7, 2021

43-річний Буффон раніше виступав за туринський "Ювентус" і паризький ПСЖ. За збірну Італії Буффон провів 176 матчів (рекорд), став чемпіоном світу-2006.

Нагадаємо, Буффон вигравав Кубок Італії з К'єзою-батьком і К'єзою-сином.

Огляд матчу "Лечче" - "Парма".