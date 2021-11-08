Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
Андрій Коболєв: Грошей від «Нафтогазу» вже немає, і це скоро позначиться на кожному в країні
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
У Білорусі біля кордону з Польщею зібрався натовп мігрантів, почався прорив (оновлено)
Звягільський: Не треба вибори проводити в зоні активних бойових дій
Звягільський: Не треба вибори проводити в зоні активних бойових дій
У Харкові у порушника ПДР вилучили Jaguar
У Харкові у порушника ПДР вилучили Jaguar
На Донбасі загинув головний сержант Віталій Павлисько
На Донбасі загинув головний сержант Віталій Павлисько
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання
З річки Прут на Буковині незаконно видобували корисні копалини
З річки Прут на Буковині незаконно видобували корисні копалини
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
У Кирилівці вбили сина відомого бізнесмена, батько стверджує, що за українську мову
У польських містах вибухнули протести після смерті вагітної жінки
У польських містах вибухнули протести після смерті вагітної жінки
ГоловнаСпорт

Бразильський старожил "Шахтаря" Дентіньо покинув донецький клуб

Кар'єра форварда в Україні тривала 10 років.

Донецький "Шахтар" вирішив не продовжувати контракт із форвардом Дентіньо.

Дентіньо
Дентіньо

"Дякуємо Дентіньо за професіоналізм, старання, готовність завжди допомагати команді, яскраві матчі та важливі голи. Бажаємо успіхів і великих перемог на футбольному полі та в житті", - йдеться в повідомленні клубної пресслужби.

Нагадаємо, вихованець "Корінтіаса" перейшов до "Шахтаря" у 2011 році. За цей час він зіграв за "гірників" 197 матчів у всіх турнірах і забив 29 голів, що вивело бразильця у топ-50 бомбардирів за всю історію донецького клубу.

У його послужному списку – 16 трофеїв: 6 чемпіонств, 5 кубків і 5 суперкубків України.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також