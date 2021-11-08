Донецький "Шахтар" вирішив не продовжувати контракт із форвардом Дентіньо.

Дентіньо

"Дякуємо Дентіньо за професіоналізм, старання, готовність завжди допомагати команді, яскраві матчі та важливі голи. Бажаємо успіхів і великих перемог на футбольному полі та в житті", - йдеться в повідомленні клубної пресслужби.

Нагадаємо, вихованець "Корінтіаса" перейшов до "Шахтаря" у 2011 році. За цей час він зіграв за "гірників" 197 матчів у всіх турнірах і забив 29 голів, що вивело бразильця у топ-50 бомбардирів за всю історію донецького клубу.

У його послужному списку – 16 трофеїв: 6 чемпіонств, 5 кубків і 5 суперкубків України.