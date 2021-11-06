Шевченко може очолити італійський клуб “Дженоа”, – ЗМІ

Є два варіанти контракту: на три сезони, або за схемою 2+1.

Андрій Шевченко незабаром стане головним тренером італійського футбольного клубу “Дженоа” з Генуї.

Про це повідомив журналіст Джанлука ді Марціо.

Clamoroso @GenoaCFC: il pari di stasera condannerà comunque #Ballardini all’esonero, pronto l’arrivo nei prossimi giorni di #Shevchenko come nuovo allenatore 😱 @SkySport (#Sheva will be soon the new #Genoa head coach 🔥) @SkySports — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 5, 2021

Як пише ua-football.com, клуб із Серії А має звільнити Давіде Баллардіні, який є головним тренером "Дженоа" з грудня 2020 року.

“У п'ятницю, 5 листопада, "грифони" зіграли внічию з Емполі, продовживши серію без перемог до дев'яти ігор поспіль. У Серії А вони йдуть на 17 місці”, – зазначає видання.

Є два варіанти контракту для Андрія Шевченка – на три сезони, або за схемою 2+1.

Шевченко має очолити клуб перед міжнародною паузою. Його першим матчем із новою командою може стати зустріч із "Ромою" 21-го листопада.

Нагадаємо, у серпні Шевченко залишив збірну України, не продовживши свій контракт з Українською асоціацією футболу. Сам фахівець заявив, що хотів продовжити роботу зі збірною.

Під керівництвом Шевченка українська національна команда вийшла в історичний чвертьфінал Євро-2020.

У вересні медіа повідомили, що три клуби чемпіонату МЛС ведуть переговори про призначення Андрія Шевченка головним тренером.