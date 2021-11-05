У 4-му турі Ліги Європи лондонський "Вест Гем" Андрія Ярмоленка зустрічався в Генку з однойменним клубом і здобув результативну нічию – 2:2.

Цей результат дозволив "хаммерс" залишитися на вершині турнірної таблиці групи Н і гарантувати участь в 1/16 фіналу.

Уперше із сезону 1980/1981 "Вест Гем" здобув право виступити в плей-оф єврокубків.

Зазначимо, що поєдинок у Бельгії став для наставника "Вест Гема" Девіда Моєса 1000-м у кар'єрі.

1000 - This will be West Ham manager David Moyes’ 1000th match as a manager in all competitions. It will be the 40th to take place in European competition, winning 22 of those matches to date (D6 L11). Stalwart. pic.twitter.com/WJ8LKGWt2i — OptaJoe (@OptaJoe) November 4, 2021

Додамо, що Ярмоленко не потрапив у заявку команди через травму.

Огляд матчу "Генк" - "Вест Гем".