Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Депутатці від "Слуги народу" загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоновану ТВ-трансляцію матчу "Динамо" – "Барселона"
Депутатці від "Слуги народу" загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоновану ТВ-трансляцію матчу "Динамо" – "Барселона"
Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
Помер колишній депутат Георгій Крючков
Помер колишній депутат Георгій Крючков
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
Ще три області можуть перейти в "червону" зону цього тижня
Ще три області можуть перейти в "червону" зону цього тижня
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
ГоловнаСпорт

Клуб Ярмоленка вперше за 40 років здобув путівку у плей-оф єврокубків

"Вест Гем" вистояв у Генку.

Клуб Ярмоленка вперше за 40 років здобув путівку у плей-оф єврокубків
"Вест Гем"
Фото: "Вест Гем"

У 4-му турі Ліги Європи лондонський "Вест Гем" Андрія Ярмоленка зустрічався в Генку з однойменним клубом і здобув результативну нічию – 2:2.

Цей результат дозволив "хаммерс" залишитися на вершині турнірної таблиці групи Н і гарантувати участь в 1/16 фіналу.

Уперше із сезону 1980/1981 "Вест Гем" здобув право виступити в плей-оф єврокубків.

Зазначимо, що поєдинок у Бельгії став для наставника "Вест Гема" Девіда Моєса 1000-м у кар'єрі.

Додамо, що Ярмоленко не потрапив у заявку команди через травму.

Огляд матчу "Генк" - "Вест Гем".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також