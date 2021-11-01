Без Росії та Китаю. Як пройшов саміт G20 у Римі

Дводенний саміт G20 у Римі здебільшого не виправдав очікувань. Лідери деяких країн – Росії, Китаю, Мексики, Японії, Саудівської Аравії – взагалі вирішили цей захід не відвідувати, продемонструвавши, що для них цей майданчик більше не є місцем для дискусій та винайдення рішень. Ті ж, хто вирішив узяти участь у саміті, домовилися про нові «металеві» тарифи та новий міжнародний податок для корпорацій. Питання клімату та безпеки так і не отримали потрібного прогресу.

Фото: EPA/UPG

Китай – за стіною, Росія у ковіді

Президент Китаю Сі Цзіньпін вирішив залишитися вдома, втім передав лідерам G20 повідомлення. У ньому він запропонував «глобальну кооперацію у питанні вакцин». План складається з шести пунктів. Серед них: посилення дослідження препаратів для імунізації, більш справедливий їх розподіл, зокрема до країн, що розвиваються; досягнення цілі ВООЗ на 2022 рік – вакцинувати від коронавірусу 70% населення Землі.

Третя ідея має важливе значення: вона закликає до відмов від прав на патенти та передачу технологій вакцин до бідніших держав, щоб вони, за можливості, самі виробляли вакцини. Сюди ж – посилення транскордонної торгівлі «сирими та допоміжними матеріалами» для них. Активісти теж звертали увагу, що розвинені країни надають дуже мало вакцин бідним, що не сприяє зупинці пандемії.

Останні можуть дозволити собі хіба чотири дози на сто людей, наголошують у ВООЗ. Система безкоштовного розподілу COVAX продовжить роботу й надалі, але з обіцяного – мільярд доз вакцин, з яких лише 300 тисяч будуть реально придбані на гроші США та розподілені.

Фото: EPA/UPG Вакцинування CoronaVac у центрі вакцинації в Бангкоку, Таїланд, 7 вересня 2021 р.

П’ятий пункт звучить як свідома шпилька від Президента Сі для тих, хто ще не визнав китайський «CoronoVac». Йдеться про «вакцинну рівність» та «взаємне визнання» вакцин зі списку ВООЗ.

Попри такий маніфест, аналітики все частіше питають: чому Сі Цзіньпін так довго не покидає Китай? Лідер Китаю вдома вже 21 місяць і здається, не планує кудись їхати ближчим часом. Причина не лише у пандемії та в жорстких карантинних обмежень, що діють у Китаї. Ймовірно, Лідер КНР не хоче зайвий раз вислуховувати про порушення прав людини, про уйгурів та Гонконг, про погрози Тайваню та й про небажання комунікувати із Заходом щодо причин появи коронавірусу. Разом з цим відсутність лідерів Китаю та Росії майже знищили надії на прогрес на багатьох ключових напрямках: відновленні після пандемії, боротьбі з глобальним потеплінням, вирішенні енергетичної та іранської криз, налагодженні ланцюжків поставок.

Фото: EPA/UPG Голова Ради з фінансової стабільності Рендал К. Куорлес, прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, гендиректор продовольчої та сільськогосподарської організації Ку Донгі, президент Європейської ради Чарльз Мішель, старший заступник міністра закордонних справ Японії з економічних питань Хіроші Судзукі та гендиректор Міжнародної організації праці Гай Райдер кидають монети у фонтан Треві з нагоди другого дня саміту лідерів G20 в Римі, 31 жовтня 2021 р.

Зовсім без дипломатичної співпраці США та Китай на G20 не залишились: «в полях» зустрілися Держсекретар Ентоні Блінкен та голова МЗС Піднебесної Ван І. Нині ключове – підготувати базу для перемовин Байдена та Сі.

Щодо Росії, то питання коронавірусу стоїть ще гостріше – мільйони хворих, дуже низький темп вакцинації, відкрите зневажання правилами. Та й сам Путін побоюється інфекції, тому й не відвідує заходів. Президент РФ теж, як і глава КНР, попросив Захід визнати російський «Спутник V», який ЄС та США не хочуть сертифікувати через те, що препарат не пройшов відповідних досліджень.

Водночас країни «групи двадцяти» у фінальному документі домовилися підтримувати забезпечення безперервності медичних послуг після COVID-19, сприяти зміцненню національних систем охорони здоров'я та служб первинної медико-санітарної допомоги у світлі наслідків пандемії для психічного здоров'я та благополуччя через ізоляцію та безробіття.

Фото: EPA/UPG

Непрості союзники Америки: Меркель, Ердоган, Макрон

На полях G20 відбулися спільні консультації Байдена та лідерів Туреччини, Франції та Німеччини. Ангела Меркель привезла до Риму свого ймовірного наступника – Олафа Шольца.

У перший день він зустрівся з Байденом, також були присутні прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Франції Еммануюель Макрон. Розмова стосувалася пришвидшення перемовин з Іраном.

Фото: EPA/UPG

Непростими були перемовини у президентів США та Франції. Байдену довелося вибачатися за зірвану угоду щодо будівництва та поставки французьких підводних човнів до Австралії. Нагадаємо, що Франція втратила на цьому $40 млрд.

Байден визнав, що його команда діяла «незграбно» і назвав Париж «неймовірно цінним та серйозним партнером». Макрон наголосив, що зараз «час для координації та кооперації, однак треба упевнитися, що таке не повториться знову». Це – заяви на публіку, чи вони щось змінили, ми побачимо ближчими місяцями.

Зустріч з президентом Туреччини відбулася на тлі спроби Анкари вислати з країни 10 західних послів, включаючи американського. Діалог двох президентів включав у себе Сирію, Лівію та купівлю турками літаків F-16. Джо Байден окремо порушив тему російської системи ППО С-400, що її активно закуповує та розгортає Туреччина. Даний факт викликав невдоволення у Вашингтоні вже кілька років.

Фото: EPA/UPG

Окремий тон мала зустріч з прем’єром Італії Маріо Драґі – можливо, новим лідером Європи після відходу Меркель (Макрона чекатимуть вибори президента). Політики обговорили безпеку Середземномор’я, новий корпоративний податок, італійський вклад у Афганістан.

Іранська ядерна угода: в очікуванні листопаду

Відновлення ядерної угоди з Іраном теж було на порядку денному саміту, особливо – Джо Байдена. Про бажання повернути до перемовин США він заявляв ще під час передвиборчої кампанії.

Фото: EPA/UPG

Втім, сказати легше, ніж зробити – прогресу давно не було: Іран продовжував крок за кроком знищувати саму суть угоди, нарощуючи рівень збагаченого вже до 60% урану, запускаючи нові центрифуги.

Прихід до влади президента Раїсі – відомого консервативного клірика – теж не додавав надій. В заяві учасники саміту G20 закликали Іран повернутися до виконання угоди, «щоби запобігти небезпечній ескалації».

Водночас іранські ЗМІ, як передає Reuters, відреагували доволі іронічно: «якщо ви так налаштовані, чекаємо указу від Байдена». Перемовини мають продовжитися у листопаді.

Фото: EPA/UPG

Корпоративний податок та металеві тарифи

Тим часом ЄС та США досягли деяких важливих домовленостей у сфері міжнародної торгівлі та податків. Вашингтон відмовився від тарифів на сталь та алюміній, що їх раніше запровадила адміністрація Трампа. Це рішення знизить ціни на автомобілі та пральні машини, знизить викиди у атмосферу та перезапустить поставки. Байден чітко показав, що його адміністрація, на відміну від попередньої, бажає покращити відносини з Євросоюзом.

Втім, одночасно не шкодячи великим фабрикам та робочим профспілкам, які голосували за демократів. Вони вимагали залишити в силі деякі торговельні бар’єри для захисту американського виробництва. Тому замість фіксованого 25% тарифу на сталь та 10% на алюміній, вводиться більш гнучка система «тарифної квоти». Європейці зможуть ввозити до США 3,3 млн метричних тон сталі в рік без додаткових виплат (якщо обсяг більший, автоматом повертається 25% тариф).

Зі свого боку, Брюссель зніме обмеження на поставку американських соків, вина та мотоциклів, європейці також відмовилися від нових мит. Фактично, це – зупинка тарифного протистояння, яке насправді тривало більше 17 років у деяких питаннях (як-от субсидії для компаній «Boeing» та «Airbus»).

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вручив канцлеру Німеччини Ангела Меркель букет в кінці останньої сесії G20, Рим, Італія, 31 жовтень 2021 року

Щодо клімату, то тепер буде більш суворий контроль викидів під час виробництва чогось зі сталі або алюмінію, наголосила міністерка торгівлі США. Це дозволить робити «чистіший» продукт, ніж в Китаї.

Щоб отримати статус duty-free, товар мають повністю зібрати в ЄС, не залучаючи Китай, Південну Корею й Росію на різних стадіях виробництва або постачання матеріалів. Останнім часом, імпорт металів з ЄС до США невпинно падав.

Продовжуючи економічну тематику, світові лідери пристали на ідею Джо Байдена про реформування «глобального податку» у розмірі 15%. Це було зроблено, щоб міжнародні корпорації не уникали оподаткування, будуючи заводи у інших країнах та ховаючи прибуток у податкових гаванях на кшталт Карибів.

Клімат на G20: старі цілі без конкретики

Кліматична повістка, разом з пандемією, мала домінувати на саміті. Але у результаті всі отримали комюніке, де повторювались цілі, встановлені у Паризькій домовленості – тримати глобальне потепління у рамках 1,5 градусів за Цельсієм.

Країни, які досі постачають та використовують вугілля, частково зуміли відстояти свої інтереси. Вони, принаймні, намагалися заблокувати згадку про «припинення фінансування вугільної промисловості» вже у 2021 році і «зупинку будівництва заводів на вугіллі у 2030-х». Особливо проти заборони використання вугілля активно виступають РФ, Китай, Австралія та Індія.

Фото: EPA/UPG Поліція спостерігає за акцією «Кліматичного табору» на центральній вулиці Колумба, котра заблокувала рух у напрямку центру Риму, де проходить дводенний саміт G20, 30 жовтня 2021 року.

У фінальному драфті кліматичного комюніке було мало закликів до дій щодо скорочення забруднення атмосфери. Деякі позиції стали ще м’якішими. Так, документ ще раз каже, що саме треба зробити (зменшити викиди до середини XXI століття), але дає дуже мало інструкцій, як можна цього досягти. І навіть, якщо цілі будуть виконані, спеціалісти ООН упевнені – світ вже пройшов межу 1,5 градусів та прямує до 2,7 до 2100 року.

За цих умов життя у деяких регіонах Землі буде набагато більш небезпечним, а острови та цілі міста, що лежать біля або нижче рівня моря, можуть піти під воду. І є великі сумніви, що саміт COP26 у Глазго зможе додати щось до цього сумного прогнозу.