Країнам G20 слід гарантувати до середини 2022 року вакцинацію 70% населення світу, – Драгі

У найбідніших країнах кількість щеплених становить лише 3%.

Країнам “Великої двадцятки” слід гарантувати те, що до середини 2022 року від коронавірусу буде щеплено 70% населення світу.

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі на саміті G20 у Римі, пише Interfax.com.ua з посиланням на ЗМІ.

“Ми дуже близькі до виконання мети Всесвітньої організації охорони здоров'я – вакцинувати 40% глобального населення до кінця 2021 року. Тепер ми повинні зробити все можливе для досягнення позначки 70% до середини 2022 року”, – зазначив він.

Італійський прем’єр наголосив: якщо у розвинених країнах частка вакцинованих перевищує 70%, то у найбідніших країнах кількість щеплених становить лише 3%.

“Ці відмінності морально неприйнятні і вони підривають глобальне відновлення”, – додав Драгі.

Згідно з даними американського університету Джонса Хопкінса, зараз у світі розподілено майже 7 млрд доз вакцин від COVID-19.

Нагадаємо, у Римі у суботу, 30 жовтня стартував дводенний саміт “Великої двадцятки”, учасники якого обговорюють актуальні міжнародні виклики. Серед центрових тем – щеплення від коронавірусу та боротьба зі змінами клімату.