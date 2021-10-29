"Нафтогаз" виграв ще один тендер на постачання газу Молдові

НАК "Нафтогаз України" у п'ятницю виграла ще один тендер молдавської Energocom, у рамках якого поставить державній компанії 12,1 млн. куб. м газу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на директора із інтегрованих комунікацій “Нафтогазу” Максима Білявського.

"За результатами зазначеної процедури закупівлі компанія уклала з Energocom індивідуальний договір купівлі-продажу природного газу з обсягом реалізації 128525 МВт-год. Це приблизно 12,125 млн куб. м", - сказав Білявський.

Як повідомляли, раніше "Нафтогаз" виграв тендер на постачання молдавській державній компанії Energocom 0,5 млн. куб. м газу.

Раніше Україна позичила Молдові 15 млн кубометрів газу, щоб підтримати мінімальний тиск у газорозподільній мережі. Крім того, цього тижня Молдова почала купувати газ на міжнародному ринку. Уряд доручив держкомпанії Energocom оголошувати щоденні тендери.

Восени 2021 року Молдова зіткнулась з газовою кризою у зв'язку із закінченням контракту з російським "Газпромом". Термін його дії закінчився у кінці вересня. Сторони вирішили тимчасово продовжити договір на колишніх умовах на місяць, але Молдова досі не має підтверджених обсягів газу на наступні місяці.

Минулого тижня стало відомо, що російсько-молдовські переговори з газової тематики за участю представників уряду і "Газпрому" у заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака закінчилися безрезультатно. Наразі поставки газу в Молдову після 1 листопада під питанням.