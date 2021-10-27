Молдова уклала контракт на купівлю мільйона кубів газу у компанії з Нідерландів

Молдова уклала контракт про пробну закупівлю мільйона кубометрів газу у нідерландської компанії Vitol.

Про це повідомила у вівторок, 26 жовтня, пресслужба агенції публічної власності при уряді республіки.

"Один із трьох найбільших постачальників нафтопродуктів у світі, нідерландська компанія Vitol, виграла оголошений Energocom тендер із закупівлі одного мільйона кубометрів природного газу", - йдеться у повідомленні.

Згідно з контрактом нідерландська компанія має доставити газ до Молдови 27 жовтня. Вартість газу не розголошують.

Раніше Молдова домовилася про закупівлю 1 млн кубометрів газу у польської компанії PGNiG.

Минулого тижня уряд Молдови запровадив надзвичайний стан на території країни через дефіцит газу. Традиційний імпортер газу "Молдовагаз”, яка є дочірньою компанією російського “Газпрому”, знизила тиск у мережі, чим поставила під загрозу постачання газу побутовим споживачам.

Контракт Молдови з "Газпромом" від 2006 року закінчився 30 вересня. Сторони вирішили тимчасово продовжити договір на колишніх умовах на місяць, але країна "не має впевненості" в тому, що зможе домовитися про укладення нового договору для постачання з листопада.

Минулого тижня стало відомо, що російсько-молдовські переговори з газової тематики за участю представників уряду і "Газпрому" у заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака закінчилися безрезультатно. Наразі поставки газу в Молдову після 1 листопада під питанням.