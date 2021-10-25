Молдова закупить у польської PGNiG 1 млн кубометрів газу

Придбання цього газу проводиться для перевірки можливості імпорту газу з альтернативних джерел.

Молдовська держкомпанія Energocom і польська PGNiG підписали контракт на пробну закупівлю 1 млн кубометрів газу.

Про це повідомляє пресслужба уряду Молдови.

"Уряд Республіки Молдова повідомляє, що сьогодні, 25 жовтня 2021 року, було підписано контракт на пробну закупівлю 1 млн кубометрів природного газу між державною компанією Energocom і польською компанією PGNiG. Це перша покупка газу з альтернативних джерел в історії Молдови", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході тендеру, який був оголошений в минулу п'ятницю, компанія Energocom отримала сім пропозицій.

"Придбання цього газу проводиться для перевірки можливості імпорту газу з альтернативних джерел і для врівноваження низького тиску в системі подачі природного газу", - поінформували в уряді.

Згідно з повідомленням, уряд Молдови веде переговори з РФ і "Газпромом" про підписання довгострокової угоди про постачання природного газу. В умовах зниження тиску в національній розподільної мережі закупівля з альтернативних джерел дозволяє зберегти поставки природного газу споживачам.

Прес-служба не повідомляє ціну угоди з польською PGNiG, але підкреслює, що "тариф, який платять громадяни за природний газ, залишається незмінним".

Як зазначається, партнером PGNiG Supply & Trading у цьому контракті буде американо-українська ERU Group. Поставка буде здійснена на молдовсько-українському кордоні.

Минулого тижня уряд Молдови запровадив надзвичайний стан на території країни через дефіцит газу. Традиційний імпортер газу "Молдовагаз”, яка є дочірньою компанією російського “Газпрому”, знизила тиск у мережі, чим поставила під загрозу постачання газу побутовим споживачам.

На тлі цього Рада нацбезпеки і оборони України на своєму засіданні ухвалила рішення надати допомогу Молдові з поставками газу у відповідь на прохання уряду Молдови.

Контракт Молдови з "Газпромом" від 2006 року закінчився 30 вересня. Сторони вирішили тимчасово продовжити договір на колишніх умовах на місяць, але країна "не має впевненості" в тому, що зможе домовитися про укладення нового договору для постачання з листопада.

Минулого тижня стало відомо, що російсько-молдовські переговори з газової тематики за участю представників уряду і "Газпрому" у заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака закінчилися безрезультатно. Наразі поставки газу в Молдову після 1 листопада під питанням.