У “жовтій” зоні залишаються лише чотири регіони України, – МОЗ
У “жовтій” зоні залишаються лише чотири регіони України, – МОЗ
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
У США помер російський бізнесмен, який домігся видалення зі списку наближених до Путіна
У США помер російський бізнесмен, який домігся видалення зі списку наближених до Путіна
ДТП на Херсонщині, у якій загинуло 4 людей: за кермом перебував 15-річний хлопець (оновлено)
ДТП на Херсонщині, у якій загинуло 4 людей: за кермом перебував 15-річний хлопець (оновлено)
Підозру отримали двоє поліцейських, які не допомогли колегам у смертельній бійці у чернігівському супермаркеті
Підозру отримали двоє поліцейських, які не допомогли колегам у смертельній бійці у чернігівському супермаркеті
Патріарх Варфоломій потрапив до лікарні після прильоту до США
Патріарх Варфоломій потрапив до лікарні після прильоту до США
Загибель Галини Гатчінс: у центрі розслідування дві особи
Загибель Галини Гатчінс: у центрі розслідування дві особи
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
У Міненерго не виключають, що "Північний потік-2" запустять без сертифікації
У Міненерго не виключають, що "Північний потік-2" запустять без сертифікації
ГоловнаСвіт

У Тихому океані поблизу Канади загорівся корабель із хімікатами

Близько 40 контейнерів упали в воду. 

Судно, на якому трапилася пожежа
Фото: Canadian Coast Guard/Twitter, CBC News
Судно, на якому трапилася пожежа

У тихоокеанського узбережжя Канади вночі суботи загорілося судно-контейнеровоз з хімікатами "Зім Кінгстон". Горіння супроводжувалося викидами токсичного газу, однак, за словами влади, для людей на суші "немає жодного ризику", пише BBC.

З корабля евакуювали 16 осіб – це більша частина екіпажу. П'ятеро моряків залишились на судні за власним бажанням для допомоги в гасінні пожежі. Про постраждалих не повідомляється. 

"Зім Кінгстон" прямував до Ванкувера із 52 000 кг хімікатів, коли на борту раптово трапилася пожежа. Рятувальні судна охолоджували зовнішню частину корабля, втім загасити вогонь не змогли безпосередньо через хімікати, пишуть CBC News

Нині пожежа переважно перебуває під контролем, спостерігається тління. Командувач федеральної служби берегової охорони Канади повідомив, що вогонь повністю знищив декілька контейнерів. 

"Ми щойно піднімали гвинтокрил берегової охорони, і більша частину вогню майже загашена. Ми все ще бачимо тління, але не горіння сусідніх контейнерів", – зазначив Джей Джей Брікетт. 

Компанія ZIM Integrated Shipping Services, яка володіє "Зім Кінгстон", повідомила, що в п'ятницю судно "зіткнулося з дуже складними погодними умовами". За інформацією судновласника, через хвилі судно накрінилося і кілька десятків контейнерів упали в воду, потім почалася пожежа на судні.

Влада США заявила, що біля узбережжя штату Вашингтон у воді виявили близько 40 контейнерів. Капітан повідомляв, що в двох із них є небезпечні речовини. 

Нагадаємо, що у березні контейнеровоз Ever Given на тиждень заблокував Суецький канал. Судно сіло на мілину і заблокувало прохід найкоротшим морським маршрутом між Європою та Азією. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також