У Тихому океані поблизу Канади загорівся корабель із хімікатами

Фото: Canadian Coast Guard/Twitter, CBC News Судно, на якому трапилася пожежа

У тихоокеанського узбережжя Канади вночі суботи загорілося судно-контейнеровоз з хімікатами "Зім Кінгстон". Горіння супроводжувалося викидами токсичного газу, однак, за словами влади, для людей на суші "немає жодного ризику", пише BBC.

З корабля евакуювали 16 осіб – це більша частина екіпажу. П'ятеро моряків залишились на судні за власним бажанням для допомоги в гасінні пожежі. Про постраждалих не повідомляється.

"Зім Кінгстон" прямував до Ванкувера із 52 000 кг хімікатів, коли на борту раптово трапилася пожежа. Рятувальні судна охолоджували зовнішню частину корабля, втім загасити вогонь не змогли безпосередньо через хімікати, пишуть CBC News.

Нині пожежа переважно перебуває під контролем, спостерігається тління. Командувач федеральної служби берегової охорони Канади повідомив, що вогонь повністю знищив декілька контейнерів.

"Ми щойно піднімали гвинтокрил берегової охорони, і більша частину вогню майже загашена. Ми все ще бачимо тління, але не горіння сусідніх контейнерів", – зазначив Джей Джей Брікетт.

All fires produce toxic substances. Incident Command has detailed information on the chemicals that were on fire and are now smoldering in the containers onboard the #ZimKingston. pic.twitter.com/jtjhlJ1zAa — Canadian Coast Guard (@CoastGuardCAN) October 24, 2021

Компанія ZIM Integrated Shipping Services, яка володіє "Зім Кінгстон", повідомила, що в п'ятницю судно "зіткнулося з дуже складними погодними умовами". За інформацією судновласника, через хвилі судно накрінилося і кілька десятків контейнерів упали в воду, потім почалася пожежа на судні.

Влада США заявила, що біля узбережжя штату Вашингтон у воді виявили близько 40 контейнерів. Капітан повідомляв, що в двох із них є небезпечні речовини.

Нагадаємо, що у березні контейнеровоз Ever Given на тиждень заблокував Суецький канал. Судно сіло на мілину і заблокувало прохід найкоротшим морським маршрутом між Європою та Азією.