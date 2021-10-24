Загибель Галини Гатчінс: у центрі розслідування дві особи

Це експертка зі зброї та асистент режисера.

Двоє осіб опинилися у фокусі розслідування смертельного інциденту під час зйомок фільму за участі актора Алека Болдуїна в американському штаті Нью-Мексико.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на медіа.

Перша – це збройова експертка Анна Ґутьєррес-Рід, яка була відповідальна за зброю на знімальному майданчику.

Другим є асистент режисера Дейв Голлс, який передав Болдуїну зброю, з якої було поранено режисера Джоела Соуса та операторку Галину Гатчинс (смертельно).

“Ганна Ґутьєррес-Рід підготувала зброю до зйомок, а Дейв Голлс передав її Болдуїну, запевнивши у тому, що вона не заряджена бойовими патронами. Голлс “не знав про те, що зброя була заряджена бойовими патронами””, – йдеться у звіті поліції.

Як пише Los Angeles Time, американські правники вважають, що кільком особам і організаціям, які брали участь у виробництві фільму, може загрожувати цивільна-правова відповідальність.

“Нещасні випадки зі смертельними наслідками на знімальному майданчику із застосуванням вогнепальної зброї трапляються рідко, а під час виробництва фільмів і телепрограм діють суворі правила використання зброї для запобігання травм. Коли трапляється смерть, після цього слідують судові позови”, – зазначає видання.

“Хтось, мабуть, допустив недбалість”, – прокоментував інцидент професор юридичної школи “USC Gould School of Law” Грегорі Кітінг.

"Таке не відбувається без недбалості. Є протоколи безпеки, яких необхідно дотримуватися. Насправді все залежить від того, хто проявив недбалість і як розподіляється відповідальність”, – додав він.

Окрім того, за інформацією видання, шестеро членів знімальної групи скаржилися на умови праці, що призвело до напруження на майданчику. Серед скаржників була й застрелена Галина Гатчинс.

Нагадаємо, Болдуїн застрелив операторку і поранив режисера під час зйомок фільму "Іржа" (Rust).

Трагедія трапилася під час знімання сцени, в якій Болдуїн мав стріляти холостими патронами. Натомість реквізитна зброя, з якої стріляв актор, виявилася заряджена бойовими патронами.

Болдуїн оприлюднив пізніше допис у Twitter, в якому зізнався, що він шокований інцидентом. Він також повідомив, що співпрацює зі слідством та підтримує зв'язок з родиною загиблої.

Алек Болдуїн – актор, комік і письменник, лауреат премій "Золотий глобус" та "Еммі".

Галина Гатчінс народилася в Києві, мешкала в Лос-Анджелесі, член Міжнародної гільдії кінематографістів.

Режисер і сценарист Джоел Соуза дебютував у повнометражному фільмі-бойовику "Краун Вік", випущеному в 2019 році.