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Багато “ковідних” пацієнтів мають проблеми з пам'яттю навіть через 7 місяців після одуження

Такими є результати дослідження нейропсихологів у Нью-Йорку.

Багато “ковідних” пацієнтів мають проблеми з пам'яттю навіть через 7 місяців після одуження
Фото: facebook/Nataliya Pavliv

У багатьох людей, які вилікувалися від коронавірусу, когнітивні порушення можуть спостерігатися навіть через сім місяців після одуження.

Про це пише nbcnews.com з посиланням на дослідження Медичної школи Ікан у Нью-Йорку.

Мова йде про проблеми з пам'яттю, багатозадачністю, швидкістю обробки інформації та зосередженням.

“Ми спостерігаємо довгострокові когнітивні порушення у різних вікових групах та групах різної тяжкості захворювання”, – розповіла авторка дослідження, клінічний нейропсихолог Жаклін Беккер.

У дослідженні взяли участь 740 пацієнтів, які всі перехворіли ковідом і не мали в анамнезі деменції.

Найбільшою проблемою, яку виявляли у кожного четвертого учасника, виявилося збереження нової інформації, а також відтворення спогадів.

У той час як госпіталізовані пацієнти частіше мали когнітивні порушення, у пацієнтів, що легко перенесли коронавірус, виявили проблеми з мисленням.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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