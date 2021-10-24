Багато “ковідних” пацієнтів мають проблеми з пам'яттю навіть через 7 місяців після одуження

Такими є результати дослідження нейропсихологів у Нью-Йорку.

У багатьох людей, які вилікувалися від коронавірусу, когнітивні порушення можуть спостерігатися навіть через сім місяців після одуження.

Про це пише nbcnews.com з посиланням на дослідження Медичної школи Ікан у Нью-Йорку.

Мова йде про проблеми з пам'яттю, багатозадачністю, швидкістю обробки інформації та зосередженням.

“Ми спостерігаємо довгострокові когнітивні порушення у різних вікових групах та групах різної тяжкості захворювання”, – розповіла авторка дослідження, клінічний нейропсихолог Жаклін Беккер.

У дослідженні взяли участь 740 пацієнтів, які всі перехворіли ковідом і не мали в анамнезі деменції.

Найбільшою проблемою, яку виявляли у кожного четвертого учасника, виявилося збереження нової інформації, а також відтворення спогадів.

У той час як госпіталізовані пацієнти частіше мали когнітивні порушення, у пацієнтів, що легко перенесли коронавірус, виявили проблеми з мисленням.