Багато “ковідних” пацієнтів мають проблеми з пам'яттю навіть через 7 місяців після одуження

У багатьох людей, які вилікувалися від коронавірусу, когнітивні порушення можуть спостерігатися навіть через сім місяців після одуження.
Про це пише nbcnews.com з посиланням на дослідження Медичної школи Ікан у Нью-Йорку.
Мова йде про проблеми з пам'яттю, багатозадачністю, швидкістю обробки інформації та зосередженням.
“Ми спостерігаємо довгострокові когнітивні порушення у різних вікових групах та групах різної тяжкості захворювання”, – розповіла авторка дослідження, клінічний нейропсихолог Жаклін Беккер.
У дослідженні взяли участь 740 пацієнтів, які всі перехворіли ковідом і не мали в анамнезі деменції.
Найбільшою проблемою, яку виявляли у кожного четвертого учасника, виявилося збереження нової інформації, а також відтворення спогадів.
У той час як госпіталізовані пацієнти частіше мали когнітивні порушення, у пацієнтів, що легко перенесли коронавірус, виявили проблеми з мисленням.