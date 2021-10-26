За добу в Україні зафіксували 19 120 нових випадків ковіду, 734 пацієнти померли

За минулу добу, 25 жовтня, в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 1414 дітей та 338 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 939 осіб. 734 пацієнти померли - це найвищий показник добової смертності в Україні від початку пандемії.

Одужали 9 738 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 803 159 осіб, одужало – 2 390 112. Від ускладнень захворювання померли 64 936 людей. Всього було здійснено 14 082 277 ПЛР-тестувань.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За минулу добу 254 920 людей були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 185 786 людей, повністю імунізовані - 69 134 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 151 480 людей, з них отримали одну дозу – 9 151 478 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 058 802 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 210 280 щеплень.

Нагадаємо, у неділю, 24 жовтня, в Україні підтвердили 14 634 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 999 дітей і 173 медики.

З 21 жовтня добова захворюваність на ковід в Україні щодня перевищувала 20 тис. випадків. Два дні поспіль фіксували найбільшу з початку пандемії кількість пов’язаних із коронавірусом смертей.

Після засідання РНБО минулої п’ятниці Олексій Данілов спрогнозував понад тисячу смертей від ковіду щодоби.