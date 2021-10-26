Ігор Терехов: «Ще до замаху ми сиділи втрьох: я, Кернес і Димент. Раптом Гена сказав: «Ну що, будемо з Ігоря мера робити?»
Ігор Терехов: «Ще до замаху ми сиділи втрьох: я, Кернес і Димент. Раптом Гена сказав: «Ну що, будемо з Ігоря мера робити?»
Нардеп Тищенко розповів, як купує на Бессарабці "гречку по 12 гривень, а сало по 50"
Нардеп Тищенко розповів, як купує на Бессарабці "гречку по 12 гривень, а сало по 50"
Викрадену у Львові дев’ятимісячну дівчинку знайшли в селі біля Кам’янця-Подільського
Викрадену у Львові дев’ятимісячну дівчинку знайшли в селі біля Кам’янця-Подільського
Геннадій Москаль у суді розповів про події 18 лютого: “Керував штурмом Будинку профспілок начальник СБУ в Київській області”
Геннадій Москаль у суді розповів про події 18 лютого: “Керував штурмом Будинку профспілок начальник СБУ в Київській області”
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
Міська рада Сміли відмовилась розглянути можливість перейменування вулиці "єдинороски" Терешкової на честь загиблих у війні
Міська рада Сміли відмовилась розглянути можливість перейменування вулиці "єдинороски" Терешкової на честь загиблих у війні
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
РНБО оприлюднила список українських Telegram-каналів, що просувають проросійські наративи
РНБО оприлюднила список українських Telegram-каналів, що просувають проросійські наративи
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні зафіксували 19 120 нових випадків ковіду, 734 пацієнти померли

Госпіталізовано за добу 2 939 осіб.

За добу в Україні зафіксували 19 120 нових випадків ковіду, 734 пацієнти померли
Фото: Київрада

За минулу добу, 25 жовтня, в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 1414 дітей та 338 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 939 осіб. 734 пацієнти померли - це найвищий показник добової смертності в Україні від початку пандемії.

Одужали 9 738 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 803 159 осіб, одужало – 2 390 112. Від ускладнень захворювання померли 64 936 людей. Всього було здійснено 14 082 277 ПЛР-тестувань.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За минулу добу 254 920 людей були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 185 786 людей, повністю імунізовані - 69 134 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 151 480 людей, з них отримали одну дозу – 9 151 478 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 058 802 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 210 280 щеплень.

Нагадаємо, у неділю, 24 жовтня, в Україні підтвердили 14 634 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 999 дітей і 173 медики.

З 21 жовтня добова захворюваність на ковід в Україні щодня перевищувала 20 тис. випадків. Два дні поспіль фіксували найбільшу з початку пандемії кількість пов’язаних із коронавірусом смертей.

Після засідання РНБО минулої п’ятниці Олексій Данілов спрогнозував понад тисячу смертей від ковіду щодоби.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також