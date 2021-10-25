Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи

Рішення стосується поки що тільки освітян і чиновників.

Кабінет міністрів ухвалив зміни до "карантинної" постанови №1236, які санкціонують відсторонення від роботи невакцинованих працівників з переліку професій, де щеплення від COVID-19 є обов'язковим. Вони набудуть чинності з 8 листопада.

Про це повідомляється в постанові №1096 від 20 жовтня.

Контроль за проведенням обов'язкових профілактичних щеплень покладено на керівників державних органів та установ.

Вони ж зобов'язані відсторонити від роботи осіб, які відмовляються або ухиляються від отримання щеплення (крім тих, які отримали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19), без збереження зарплати.

Уряд аргументує законність такого відсторонення низкою положень законодавства:

статтею 46 КЗпП:

Відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством.

ч.2 ст.12 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб":

Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

ч.3 ст.5 закону "Про державну службу":

Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.

Строк відсторонення буде діяти до тих пір, поки людина не вакцинується.

Нагадаємо, що до переліку організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19, входять працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Міністерство охорони здоров'я попереджало, що перелік можуть розширити. До нього увійдуть також соціальні працівники, працівники державних підприємств, установ, організацій, а також працівники критично важливих сфер економіки.