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МОЗ відзвітувало про понад 1,5 млн щеплень від COVID-19 за тиждень

Від початку вакцинальної кампанії зроблено вже майже 16 млн щеплень.

МОЗ відзвітувало про понад 1,5 млн щеплень від COVID-19 за тиждень
Фото: EPA/UPG

За минулий тиждень в Україні зроблено понад 1,5 млн щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19. Від початку вакцинальної кампанії проведено майже 16 млн щеплень.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Учора, 24 жовтня, вакциновано 101 331 людину. Одну дозу отримали 75 240 осіб, повністю імунізовано 26 091 людину.

У неділю працювали 634 мобільні бригади з імунізації, 1 857 пункти щеплення та 396 центри вакцинації населення.

53 179 осіб щепили вакциною Pfizer, 28 457 - препаратом CoronaVac, ще 19 695 отримали щеплення вакциною AstraZeneca.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 8 965 694 людини. З них одну дозу отримали 8 965 692 осіб, повністю імунізовані - 6 989 668.

У МОЗ також повідомляють, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Минулого тижня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що в реанімації пацієнти з COVID-19 зізнаються в покупці підроблених довідок і називають тих, хто їх видав.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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