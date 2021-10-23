Пункти вакцинації проти ковіду відкриють на залізничних вокзалах всіх обласних центрів

Сьогодні такі пункти почали діяти на вокзалах Івано-Франківська та Маріуполя.

Пункти вакцинації проти коронавірусу відкриють на залізничних вокзалах у всіх обласних центрах.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Сьогодні такі пункти почали діяти на вокзалах Івано-Франківська та Маріуполя.

З 25 жовтня пункти вакцинації почнуть працювати на залізничних вокзалах у Херсоні, Ковелі, Кривому Розі, Нікополі, Подільську, Миколаєві, Чернівцях та Роздільному.

“Подорожі мають бути безпечними. Спільно з МОЗ ми розгортаємо пункти вакцинації в ключових транспортних хабах країни: вокзалах, аеропортах, автовокзалах, найбільших поштових відділеннях. Пункти вакцинації вже діють на 10 вокзалах, сьогодні ще додадуться Маріуполь та Івано-Франківськ, з понеділка відкриється центр вакцинації в аеропорту Борисполя”, – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він додав, що лише за дві доби вдалося виявити майже 300 інфікованих осіб, які мали сідати у потяг.

За словами в.о. члена правління АТ “Укрзалізниця” Олександра Перцовського, пункти вакцинації, які Укрзалізниця почала відкривати на вокзалах з 21 жовтня, є популярними серед населення. “Так, станом на сьогоднішній ранок у наших пунктах зроблено понад 2 тис. щеплень. Крім того, вони є зручними для мешканців міст, адже, як правило, вокзали знаходяться у місцях зі зручною транспортною розв’язкою”, – зазначив він.

Також у компанії триває вакцинація працівників, у першу чергу тих, які контактують з клієнтами. “Наразі вже вакциновано 30% провідників, найближчим часом ця цифра буде збільшена вдвічі”, – резюмував Олександр Перцовський.

Зазначимо, раніше такі пункти було відкрито на залізничних вокзалах Києва (2 пункти), Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Ніжина, Коростеня, Рівного, Хмельницького та Ужгорода.

Також на 10 залізничних вокзалах цілодобово працюють пункти експрес-тестування на COVID-19: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Тут невакциновані пасажири можуть зробити експрес-тест та отримати довідку, що в разі негативного результату буде підставою для посадки в поїзд.

Ця послуга для пасажирів, які мають квиток на поїзд, коштує 350 грн. Від початку їх функціонування – 21 жовтня – було зроблено понад 4 тис. тестів.

Нагадаємо, 21 жовтня набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень. Згідно з ними, крім квитка на поїзд та документа, що посвідчує особу, пасажири повинні мати із собою:

документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку "Дія");

або негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

Такі ж вимоги стосуються пасажирів міжобласних автобусних маршрутів.