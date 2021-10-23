В Україні зафіксовано понад 23 тисячі нових випадків коронавірусу

За п’ятницю, 22 жовтня в Україні зафіксовано 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Летальних випадків – 483.

Також за минулу добу госпіталізовано 5 362 особи, одужало – 8 330.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 748 614 осіб, одужало – 2 369 695, зафіксовано 63486 летальних випадків і проведено 13 927 353 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що під час піку епідемії коронавірусу в Україні від хвороби можуть вмирати понад тисяча людей щодоби.