Ковід, тромби, ампутація. Наскільки це поширене ускладнення і чи можна його уникнути?

Інформація про ампутації в ковідних пацієнтів також надходила з лікарень під час піку пандемії в Індії на початку літа 2021 року. Причиною таких радикальних хірургічних втручань також був некроз тканин, спричинений тромбами в судинах.

19 жовтня у Львові трьом пацієнтам з COVID-19 ампутували кінцівки через ускладнення — тромбоз, який своєю чергою став причиною некрозу, тобто відмирання тканин. Загалом утворення тромбів — це поширене явище в пацієнтів, хворих на коронавірус, хоча ампутації кінцівок при цьому трапляються досить рідко. Однак за півтора року пандемії у восьмій лікарні Львова провели 15 ампутацій, причиною яких були ускладнення від ковіду.

Фото: facebook/КНП 8-ма міська клінічна лікарня м. Львова Операція з ампутації кінцівки у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова

«Коронавірус, окрім легенів, уражає ще й судини. У тих судинах робиться згусток крові, і він закупорює постачання крові до органів. Найчастіше такі тромби, які неможливо витягти, утворюються в кінцівках чи кишківнику. Потім виникає некроз і можливе зараження інфекцією всього організму», — коментував для ZAXID.NET причини ампутації в пацієнтів з ковідом заввідділенням хірургії 8-ї лікарні Львова Ігор Стояновський.

Фото: facebook/КНП 8-ма міська клінічна лікарня м. Львова

Дані про те, що випадки тромбозу все частіше проявляються в пацієнтів, які хворіють або перехворіли на ковід, почалася з’являтися ще у 2020 році. Лікарі пов’язували це з тим, що коронавірус вражає внутрішню оболонку судин, через що утворюються згустки крові, тобто тромби, які ці судини забивають. Можливі і тромбози внутрішніх органів, і тромбози кінцівок.

Якщо тромб відривається і «біжить» судинами в артерії, а потім десь зупиняється і спричиняє забивання, це називається емболією. Фіксація тромбу не дає кровотоку нормально функціонувати — доносити кисень і глюкозу до внутрішніх органів. Є й інший механізм утворення тромбозу — якщо в організмі є якесь запалення, у цьому місці починають накопичуватися еритроцити. У якийсь момент судина може повністю перекритися накопиченням еритроцитів. Таким чином тканини також перестають отримувати поживні речовини і починають гинути. Це і є некроз. Якщо судина просто перекрита, то протягом перших годин можна ще видалити тромб і звільнити кровотік. Однак стадія некрозу може бути летальною для пацієнта.

Фото: facebook/КНП 8-ма міська клінічна лікарня м. Львова

Інколи тромб доводиться видаляти разом з омертвілими тканинами. Тобто у випадку тромбозу нижніх кінцівок — ампутувати.

На початку літа 2021-го, коли в Індії був пік спалаху штаму дельта, лікарі повідомляли про випадки ампутацій у важких пацієнтів з ковідом. Наприклад, лікар-кардіолог з Мумбаї Ґанеш Манудгейн розповідав журналістам, що якщо протягом року в нього було три-чотири випадки ампутацій пальців або стіп у пацієнтів з коронавірусом, то під час нової хвилі ковіду зі збільшенням кількості пацієнтів такі операції доводилося проводити по одній щотижня.

Однак попри те, що тромбоз — це одне з найпоширеніших ускладнень ковіду, саме тромбоз нижніх кінцівок трапляється не так часто. Анестезіолог Іван Черненко, який працює в ковідному відділенні Роздільнянської районної лікарні в Одеській області, каже, що найчастіше лікарі стикаються з тромбоемболіями легеневої артерії, а також інфарктами та інсультами, до яких також призводить тромбоз.

Фото: facebook/Иван Черненко Iван Черненко

— Ковід спричиняє системне запалення, внаслідок якого пошкоджуються судини, — пояснює Іван Черненко. — Внутрішня система крові так влаштована, що ці пошкодження вона намагається чимось зашпаклювати. З одного боку, це нормальний фізіологічний процес, адже в будь-якому місці з інфекцією може утворюватися мікротромбоз. Але ключове слово тут "мікро". Ковід же провокує гіперкоагуляцію. Є багато теорій, чому так відбувається, але результат один — порушене згортання крові, те, що в народі називають «густа кров». На фоні цього можуть утворюватися тромби. А от залежно від того, де вони утворюватимуться, будуть наслідки.

Іван Черненко пояснює, що все залежить від попередньої історії хвороби людини. Наприклад, часто чоловіки, які тривалий час курять, мають хронічне захворювання артерій і капілярів, і коли в них запалюються судини, може утворюватися артеріальний тромбоз. Або ж інколи люди з надмірною вагою мають стоншені судини, в яких відкладаються бляшки холестерину. У таких місцях також можуть утворюватися тромби. Якщо говорити про тромбоемболію легеневої артерії, яка є частим ускладненням у важких пацієнтів з ковідом, то таке може виникнути в людей з варикозом нижніх кінцівок — людина багато лежить, слабка, п’є мало води, кров перестає рухатися в певних ділянках судин, там утворюється тромб. А коли пацієнт різко підводиться, тромб може відірватися, полетіти в легеневу артерію та забити подачу крові в легені.

Фото: Радіо Свобода Анестезіолог Іван Черненко в лікарні

— Ковід не вбиває ідеально здорову людину. Хвороба — це лише сірник, який летить у копицю сіна, — говорить Іван Черненко. — Тому більша частина важких пацієнтів у стаціонарах отримують антикоагулянти для профілактики тромбозу. Препарат і дозування підбирає лікар, спираючись на попередню історію хвороби пацієнта та ймовірність виникнення тромбозу.

Хороша новина полягає в тому, що тромбоз можна розпізнати. Наприклад, якщо людина в лікарні різко відчуває біль у кінцівці, нога блідне, холоне і клякне. Або в разі тромбоемболії легеневої артерії пацієнт може відчути біль за грудиною, а сатурація різко впаде. Це все є причинами викликати судинних хірургів.

Погана новина — ситуація дуже залежить від того, яка саме судина забита і який об’єм тканин уражений. Якщо тромбоз стається у великій важливій артерії, то наслідки, швидше за все, будуть летальними. Крім того, симптоми тромбозу не завжди можна вчасно помітити в переповненому ковідному стаціонарі, де на одну медсестру інколи припадає до сорока хворих, а самі пацієнти можуть бути надто ослабленими через нестачу кисню, спричинену ковідом.

Фото: Міністерство охорони здоров'я України

Усі троє львівських пацієнтів, яким ампутували кінцівки, до речі, не були вакциновані. Але що ж з вакцинацією? Хіба вакцини не можуть також викликати тромбоз?

По-перше, навесні в Європі було зафіксовано 86 випадків тромбозу після вакцинації на 25 мільйонів зроблених щеплень. У США на 15 мільйонів введених доз вакцини Johnson&Johnson було зафіксовано 47 випадків утворення тромбу. Це приблизно 0,0003% випадку. Після вакцинації Moderna у США було виявлено тільки два випадки утворення тромбів на 338 мільйонів доз. Раніше LB.ua писав, що ризик отримати тромбоз, захворівши на ковід, набагато вищий, ніж ризик отримати тромбоз після вакцинації.

По-друге, важливо розуміти, що тромбози, які виникають у людей після вакцинації — це генетично обумовлені тромбози. Тобто вони виникають у людей з генетичною схильністю, зазвичай у молодих, унаслідок дуже рідкісного захворювання. І йдеться не про тромбози нижніх кінцівок, а тромбози вен головного мозку, які мають зовсім інший механізм утворення.

Фото: Міністерство охорони здоров'я України

— Можливо, якби йшлося про звичайні тромбози, то на них навіть не звернули б увагу, але це настільки рідкісне захворювання в популяції, що їх легко фіксувати, — пояснює Іван Черненко. — Окрім того, враховуючи навіть те, що таких випадків було близько 30 на 10 мільйонів доз, лише кілька з них стали летальними, решта пацієнтів вилікувалися. Так, можна запитувати: «А яка вірогідність, що саме в мене є ця генетична схильність?» Треба чесно сказати, що ми не можемо сказати, хто саме в групі ризику в цьому випадку, окрім того, що це молоді люди. Але будь-яке медичне втручання — це завжди порівняння ризику і користі. У цьому випадку відмова від вакцинації через малоймовірну генетичну схильність до тромбозу — це ризик. Тому що вірогідність того, що у вас утвориться тромб 30 на 10 мільйонів, а вірогідність того, що ви помрете від ковіду без вакцини — 30 тисяч на мільйон.