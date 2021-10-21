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На залізничних вокзалах України вакцинували 500 осіб, 30 не допустили до поїздки та одного зняли з рейсу

Пункти щеплення відсьогодні працюють на сімох вокзалах.

На залізничних вокзалах України вакцинували 500 осіб, 30 не допустили до поїздки та одного зняли з рейсу
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

На залізничних вокзалах України вакцинувалося проти коронавірусу близько 500 осіб.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Пункти вакцинації відсьогодні працюють на сімох вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Ніжин та Коростень. Зокрема, на Центральному залізничному вокзалі в Києві вже працюють два пункти вакцинації.

Лідирують за кількістю щеплень пункти, які розміщені в Києві. Тут станом на 17 годину було вакциновано 133 особи, на Львівському вокзалі - 91 особу, Дніпропетровському - 88 осіб, решта – на інших вокзалах.

Пункти вакцинації у Києві працюють цілодобово, на інших вокзалах - за гнучким графіком, його можна уточнити на місці. 

Розгорнуті центри експрес-тестування на всіх вокзалах працюють цілодобово. Зазначається, що станом на 17:00 протестована майже тисяча пасажирів, у сімох із них результат виявився позитивним. 

Також в УЗ повідомили, що через відсутність необхідних ковід-документів станом на 17:00 було не допущено до поїздки 30 пасажирів та одного пасажира знято з рейсу. Чотири рази залізничники були вимушені викликати представників Національної поліції для врегулювання ситуації.

Нагадаємо, 11 жовтня Кабінет Міністрів посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий " або "червоний" рівень епіднебезпеки. Як у водіїв, так і у пасажирів вимагатимуть наявність документів, які б підтверджували їхню COVID-безпечність.

Сьогодні, 21 жовтня, нові правила міжрегіональних перевезень набули чинності. Також сьогодні на вокзалах почали відкривати пункти вакцинації і тестування на COVID-19. За першу половину доби 18 пасажирів не пустили в поїзди через відсутність ковід-сертифікатів або тестів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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