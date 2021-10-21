Хмельницька область вирішила посилити карантин з 23 жовтня

Хмельницька обласна комісія з ТЕБ та НС вирішила посилити карантин з 23 жовтня.

"Область опинилася на порозі червоної зони, тому, щоб не допустити локдауну та зменшити темпи поширення COVID-19 серед мешканців, необхідно визначитися із додатковими протиепідемічними заходами та активізувати вакцинальну кампанію", - йдеться на сайті обласної адміністрації.

Відповідно до рішення комісії, закладам сфери послуг (перукарні, салони краси), готелям та хостелам можна буде працювати виключно за умови вакцинації всіх працівників хоча б однією дозою вакцини (жовті сертифікати) або наявності у них негативних ПЛР-тестів.

Такі ж вимоги поставили перед ресторанами, кафе, спортзалами, фітнесцентрами, басейнами, театрами, кінотеатрами. Там додатково вимагатимуть документи про вакцинацію від відвідувачів. Заклади харчування можуть працювати тільки на 50% наповненості і не довше ніж до 23 години вечора.

Проведення всіх масових заходів в регіоні теж дозволятиметься за умови наявності в організаторів та відвідувачів негативного результату тестування або вакцинації.

Крім того, комісія рекомендувала органам місцевого самоврядування розглянути питання щодо продовження канікул або проведення дистанційного навчання в закладах освіти з 25 жовтня.

Нагадаємо, що 20 жовтня в Хмельницькій області підтвердили тисячу нових випадків COVID-19. Рівень захворюваності в регіоні вищий, ніж у деяких областях з "червоної" зони.