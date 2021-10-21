До "червоної" зони можуть потрапити ще 7 областей - Мінрегіон

Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області можуть потрапити до "червоної" зони, якщо не посилять протиепідемічні заходи.

Про це заявив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

"Епідемічна ситуація вимагає максимальної консолідації зусиль центральної влади та органів місцевого самоврядування. Показник захворюваності, на жаль, щоденно зростає. Кількість госпіталізацій та важких випадків - дуже висока. Але ми також розуміємо, що 94% пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19 за тиждень, були не вакциновані. Масова вакцинація у всьому світі покликана допомогти уникнути критичних ситуацій та зберегти життя людей. Звертаюся до представників громад - подбайте про прискорення темпів вакцинації", - наголосив Олексій Чернишов.

Він додав, що для того, щоб уповільнити ріст захворюваності на COVID-19, у громадах мають посилювати протиепідемічні заходи та нарощувати темпи вакцинації.

Раніше сьогодні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що "червона" зона може збільшитися, але повного локдауну у всій країні не буде.

Нині в "червоній" зоні перебувають п’ять областей: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська. Із суботи, 23 жовтня до них доєднається Сумська область.

Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що Київ на порозі "червоної" зони і закликав обирати вакцинацію, а не ізоляцію.