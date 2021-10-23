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Рівненська та Миколаївська області з вівторка перейдуть у “червону” карантинну зону

На території цих регіонів встановлять відповідні обмеження.

Рівненська та Миколаївська області з вівторка перейдуть у “червону” карантинну зону
Фото: news.dtkt.ua

З вівторка, 26 жовтня у Рівненській та Миколаївській областях буде встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Таке рішення було схвалено сьогодні,  23 жовтня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов

На території цих регіонів встановлять обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоної” карантинної зони.

“Червоними” станом на сьогодні, згідно з даними, МОЗ, є Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська і Чернігівська області. Водночас “жовтий” рівень встановлено на Вінниччині, Закарпатті, Кіровоградщині і Полтавщині.

Решта областей – “помаранчеві”.

Зазначим, обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів “зеленого” COVID-сертифікату.

Нагадаємо, поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, а новий спалах оглядачі визнали у вересні. У жовтні Україна увійшла до світових лідерів за добовою смертністю від COVID-19.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зі свого боку заявив, що уряд не планує вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку.

Раніше Київська міська комісія ТЕБ та НС визначила, які умови карантину діятимуть в українській столиці після переходу в "червону" зону.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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