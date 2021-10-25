Він працюватиме на території Каховської центральної міської лікарні ім. родини Панкеєвих.

Мобільний госпіталь ДСНС для прийому хворих на коронавірус розгорнуть у Каховці. 25 жовтня техніки рятувальників вирушила на Херсонщину.

"Майно та обладнання госпіталю п’ятьма вантажівками доправляється на спеціально підготовлений майданчик Каховської центральної міської лікарні ім. родини Панкеєвих, де будуть забезпечені усі заходи для сталого функціонування цього багатоцільового пересувного стаціонару", - повідомляють у пресслужбі ДСНС.

Госпіталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких - палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення.

Мобільний госпіталь посилить потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на COVID-19.

Нагадаємо, торік наприкінці лютого мобільний госпіталь ДСНС розмістили у Богородчанах на Прикарпатті. Тоді в Івано-Франківській області була найгірша в Україні ситуація з коронавірусом. У квітні госпіталь перемістили у Славуту на Хмельниччині.

Нагадаємо, 15 жовтня Херсонська область першою в Україні перейшла у "червону" карантинну зону.

Нині найвищий рівень епіднебезпеки оголошено вже у шести областях: Херсонській, Запорізькій, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській та Сумській.

Від завтра у "червону" зону перейдуть Рівненська та Миколаївська області.