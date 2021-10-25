"Сам кисень нічого не лікує. Кисень - це симптоматична терапія".

Співзасновник Благодійного фонду "СВОЇ" Леся Литвинова розповіла про використання кисневих концентраторів на первинній ланці медичной допомоги.

"Перше, що потрібно знати, це те, що кисень нічого не лікує. Кисень - це симптоматична терапія", - зазначила вона.

Кисень допомагає підтримувати пацієнта. Якщо говорити про ковід, про пацієнтів, то в гострій фазі захворювання необхідно госпіталізувати, а не тримати вдома на концентраторах.

При цьому Литвинова наголосила, що кнцентратор дасть можливість пацієнту не піти в гіпоксію.

"Є випадки, коли за допомогою концентратора дадуть можливість дочекатися гостіталізації. Є випадки, коли пацієнт за допомогою концентраторів лікується вдома, оскільки не підлягає госпіталізації... Для пацієнтів, що не підлягають госпіталізації необхіден лікар, а також адекватне лікування, окрім кисню", - наголосила волонтер.

Докладніше про роботу концентраторів дивіться на відео.