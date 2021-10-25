​Минулого тижня поліція відкрила понад 80 проваджень за фактами підроблень ковід-документів

Вилучено понад 150 міжнародних свідоцтв про вакцинацію та довідок про ПЛР-тести, а також 300 порожніх бланків медлабораторій.

Протягом минулого тижня поліцейські провели 20 обшуків у рамках розслідування виявлених випадків підроблених COVID-документів, під час яких було вилучено понад 150 міжнародних свідоцтв про вакцинацію та довідок про проходження ПЛР-тестів, а також 300 порожніх бланків медлабораторій.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Загалом упродовж минулого тижня слідчі розпочали понад 80 кримінальних проваджень. З них 65 фактів виявили працівники Державної прикордонної служби під час перевірки документів при перетині державного кордону.

Загалом із початку року відкрито понад 800 проваджень. Найбільше – на Волині (212), у Києві (124) та на Закарпатті (85). У 50% розпочатих кримінальних провадженнях особи отримали повідомлення про підозру. А з початку року до суду направлено 95 обвинувальних актів про вчинення понад 300 кримінальних правопорушень.

"При цьому в Кримінальному кодексі України передбачена відповідальність і за використання підробленої COVID-документації. В підрозділах дізнання Нацполіції таких кримінальних проваджень зареєстровано 359, з них до суду скеровано 57 обвинувальних актів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, основними поширювачами інфекції коронавірусу залишаються невакциновані люди. Так, щеплені теж можуть хворіти, але в середньому їхні ризики передати вірус іншому майже вдвічі нижчі, ніж у невакцинованих. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Чи можуть вакциновані переносити коронавірус?".

Вже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій. У МОЗ наголосили, що якщо хтось, свідомо або несвідомо, буде вносити в систему неправдиві дані, "жодне міністерство не підтримуватиме медпрацівників, які дозволяють собі таке".

Для перевірки ковід-паспортів українським поліцейським встановили на планшети спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код із міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

11 жовтня Кабінет Міністрів посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий " або "червоний" рівень епіднебезпеки. Як у водіїв, так і у пасажирів вимагатимуть наявність документів, які б підтверджували їхню COVID-безпечність. 21 жовтня нові правила набули чинності. Також на залізничних вокзалах України почали відкривати пункти вакцинації і тестування на COVID-19. У перший день на вокзалах вакцинували 500 осіб, 30 не допустили до поїздки та одного зняли з рейсу.