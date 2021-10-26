Прийняття в експлуатацію об’єктів інспекторами ДІАМ здійснюється до 3 днів, раніше цей процес займав 3 місяці, – Чернишов

Інспектори Державної інспекції архітектури та містобудування розглядають документацію та виїжджають на перевірку об’єктів перед прийняттям їх в експлуатацію у межах трьох днів, а раніше цей процес займав до трьох місяців.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, зазначає пресслужба відомства.

Понад 140 об’єктів у результаті перевірки не отримали сертифікати про прийняття в експлуатацію через різні порушення — невідповідність проєктній документації, нормам у тому числі з інклюзивності тощо. Ці порушення мають бути виправлені в обов’язковому порядку.

"Цифровізація будівельної сфери змушує учасників ринку відповідальніше ставитися до дотримання законодавства. З початку роботи нової інспекції оптимізовано виконання дозвільно-реєстраційних функцій – 99% звернень замовників опрацьовуються протягом 24 годин. Оперативною також є і реакція на заявки щодо прийняття в експлуатацію об’єктів – інспектори після розгляду документів одразу виїжджають на об’єкт та перевіряють його. Якщо об’єкт не завершено або він не відповідає проєкту чи нормам інклюзивності, чи вимогам безпеки – не слід розраховувати, що його приймуть в експлуатацію у подібному вигляді. Це мають запам’ятати всі та не намагатися “схалтурити”», – наголосив Олексій Чернишов.

З початку роботи – з 15 вересня – ДІАМ видала сотні дозволів на будівництво та ремонтні роботи у школах і лікарнях, на реставрацію пам’яток архітектури. За цей час ДІАМ було опрацьовано:

дозволів на виконання будівельних робіт – понад 600;

повідомлень про початок будівельних робіт – понад 400;

повідомлень про початок підготовчих робіт – понад 80;

декларацій про готовність об’єктів до експлуатації – понад 2500;

сертифікатів про прийняття в експлуатацію об’єкта – понад 270.

Співробітники ДІАМ сформували перелік планових перевірок на 2022 рік. З попереднім графіком можна ознайомитися на сайті inspections.gov.ua.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що Державна інспекція архітектури та містобудування починає співпрацю з однією з провідних міжнародних організацій International Development Law Organization — IDLO. Партнери будуть супроводжувати проєкт, що передбачає новий порядок проведення конкурсів на посади ДІАМ, а також сприятимуть реформуванню містобудівної галузі в України.