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Прийняття в експлуатацію об’єктів інспекторами ДІАМ здійснюється до 3 днів, раніше цей процес займав 3 місяці, – Чернишов

ДІАМ прийшла на зміну ДАБІ 15 вересня. 

Прийняття в експлуатацію об’єктів інспекторами ДІАМ здійснюється до 3 днів, раніше цей процес займав 3 місяці, – Чернишов
Олексій Чернишов
Фото: minregion.gov.ua

Інспектори Державної інспекції архітектури та містобудування розглядають документацію та виїжджають на перевірку об’єктів перед прийняттям їх в експлуатацію у межах трьох днів, а раніше цей процес займав до трьох місяців. 

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, зазначає пресслужба відомства.

Понад 140 об’єктів у результаті перевірки не отримали сертифікати про прийняття в експлуатацію через різні порушення — невідповідність проєктній документації, нормам у тому числі з інклюзивності тощо. Ці порушення мають бути виправлені в обов’язковому порядку. 

"Цифровізація будівельної сфери змушує учасників ринку відповідальніше ставитися до дотримання законодавства. З початку роботи нової інспекції оптимізовано виконання дозвільно-реєстраційних функцій – 99% звернень замовників опрацьовуються протягом 24 годин. Оперативною також є і реакція на заявки щодо прийняття в експлуатацію об’єктів – інспектори після розгляду документів одразу виїжджають на об’єкт та перевіряють його. Якщо об’єкт не завершено або він не відповідає проєкту чи нормам інклюзивності, чи вимогам безпеки – не слід розраховувати, що його приймуть в експлуатацію у подібному вигляді. Це мають запам’ятати всі та не намагатися “схалтурити”», – наголосив Олексій Чернишов.

З початку роботи – з 15 вересня – ДІАМ видала сотні дозволів на будівництво та ремонтні роботи у школах і лікарнях, на реставрацію пам’яток архітектури. За цей час ДІАМ було опрацьовано:

  • дозволів на виконання будівельних робіт – понад 600;
  • повідомлень про початок будівельних робіт – понад 400;
  • повідомлень про початок підготовчих робіт – понад 80;
  • декларацій про готовність об’єктів до експлуатації – понад 2500;
  • сертифікатів про прийняття в експлуатацію об’єкта – понад 270. 

Співробітники ДІАМ сформували перелік планових перевірок на 2022 рік. З попереднім графіком можна ознайомитися на сайті inspections.gov.ua.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що Державна інспекція архітектури та містобудування починає співпрацю з однією з провідних міжнародних організацій International Development Law Organization — IDLO. Партнери будуть супроводжувати проєкт, що передбачає новий порядок проведення конкурсів на посади ДІАМ, а також сприятимуть реформуванню містобудівної галузі в України. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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