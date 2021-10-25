Геннадій Москаль у суді розповів про події 18 лютого: “Керував штурмом Будинку профспілок начальник СБУ в Київській області”

Ми зібрали найцікавіше з цього допиту. І перевірили деякі озвучені факти.

ТСК склала та направила до Генпрокуратури 48 звернень стосовно зафіксованих неправомірних дій правоохоронців на Майдані. А Москаль як її голова володів документами й інформацією про участь окремих посадовців в організації силових операцій проти мирних мітингувальників. Щеголєва, до слова, обвинувачують саме в організації такої операції в ніч з 18 на 19 лютого. Саме тому прокуратура ініціювала допит Геннадія Москаля в суді.

Шевченківський районний суд у вівторок, 19 жовтня, допитав екснардепа Геннадія Москаля як свідка у справі про силовий розгін Майдану 18 лютого 2014 року. Обвинувачений у цій справі - колишній керівник СБУ в Києві та Київській області Олександр Щеголєв.

Пожежа в Будинку профспілок у ніч з 18 на 19 лютого, спричинена силовою фазою спецоперації силовиків

Про посаду Москаля і те, для чого створювалася комісія

Геннадій Москаль розповів, що у 2013-2014 роках був народним депутатом, заступником голови комітету з боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Фото: АДГ Геннадій Москаль у суді дав свідчення щодо спецоперацій силовиків на Майдані

“У суспільстві наростали акції протесту. І не завжди правоохоронні органи адекватно реагували на ці акції. Це стосувалося не тільки Києва, а й різних куточків України. Тому керівники депутатських фракцій та груп внесли пропозицію створити таку комісію. Мене висунули на голову комісії, бо я мав досвід роботи в правоохоронних органах”, - розповів Москаль.

Офіційно комісія мала таку довгу назву: “Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування протиправних діянь правоохоронних органів та окремих посадових осіб, посягань на права, свободи, життя, здоров'я громадян під час подій, пов'язаних з акціями, які відбувалися з 21 листопада 2013 року”.

Офіційно цю комісію парламент створив 16 січня 2014 року. Так, саме того дня, коли депутати прийняли так звані “диктаторські закони”.

Але в суді Москаль чомусь переніс і створення комісії, і диктаторські закони на грудень 2013-го. Він взагалі відчутно плутався в датах, проте головуючий Мартинов заборонив Москалю користуватися своїми записами, відреагувавши на зауваження Рибіна, тому що допит начебто не пов'язаний з розрахунками, які важко тримати в пам'яті.

“Щоб зробити якусь противагу цим законам, проголосували за створення комісії”, - зазначив Москаль.

Задачею комісії було “дати політико-правову оцінку” діям правоохоронців на Майдані. За час своєї роботи комісія склала 48 висновків. Усі відправили до ГПУ. Із них 20 - до регіональних прокуратур.

Про своє перебування на Майдані і спецоперації силовиків

“Я постійно перебував на Майдані від початку подій до 20 лютого - день розстрілу”, - розповів Геннадій Москаль суду. Проте де конкретно він був уночі 18 лютого, коли штурмували Майдан, так і не зміг відповісти.

Він зазначив, що як голова ТСК не міг брати активну участь у протестах, а міг лише спостерігати за подіями.

Фото: Скриншот з трансляції судового засідання

Також Москаль повідомив, що отримував інформацію від людей, які входили до штабу [з боку влади] і розробляли силові операції проти мирних протестувальників. Зокрема, план “Хвиля” і план “Бумеранг”, завданням яких було штурмувати Будинок профспілок, очистити Майдан і знешкодити “екстремістські елементи”, якими тоді силовики називали учасників Революції Гідності.

Керівником цього штабу та “робочої групи”, за словами Москаля, був заступник голови СБУ Володимир Тоцький, туди також входили Сергій Ганжа - начальник департаменту контррозвідки, Олег Присяжний - керівник “Альфи” та Олександр Кукса - керівник департаменту захисту державності. Це була велика робоча група з 15-18 людей. Москаль зазначив, що людина, яка надала йому документи про спецоперацію, також входила до цього штабу.

“Це найсекретніша операція. І коли сказали, що така операція готується, я попросив надати мені копію. Народний депутат має право збирати, розповсюджувати інформацію, але не розголошувати імені того, хто цю інформацію повідомив. Я через свій офіційний сайт виставив цей план. Це трохи остудило правоохоронні органи і не привело до такої операції, яка могла б скінчитися набагато трагічніше”, - зазначив Москаль.

Насправді на офіційному персональному сайті Геннадія Москаля документи з планів “Бумеранг” і “Хвиля” були опубліковані 24 лютого 2014 р. Тобто вже після закінчення і штурму Майдану 18 лютого, плану “Бумеранг”, плану “Хвиля” і навіть розстрілу на вулиці Інститутській 20 лютого. Кого і як це могло остудити - не зовсім зрозуміло.

На запитання прокурора Супруна Москаль уточнив, що отримав такі документи: оперативний план нейтралізації екстремістської діяльності учасників протестних заходів, алгоритм проведення антитерористичної операції в центральній частині Києва, план проведення операції, бойовий розрахунок штурмової групи. Ці документи свідок передав у прокуратуру.

Як зазначив Москаль, він отримав інформацію і план проведення операції із зачистки Майдану і Будинку профспілок задовго до 18 лютого, до початку операції. І ТСК навіть встигла з приводу отриманих документів направити запити Якименку (СБУ), Захарченку (МВС), Пшонці (ГПУ). Але ніяких відповідей на запити ТСК не отримала.

За словами Москаля, людей [протестувальників на Майдані] попередили про майбутню спецоперацію силовиків, тому “її результат був нульовим”.

Насправді ж у Будинку профспілок унаслідок штурму силовиків загинули двоє людей - Володимир Топій та Олександр Клітинський. Крім того, тієї ночі від рук силовиків на Майдані, за даними слідства, загинуло або було смертельно поранено 13 протестувальників. Кілька сотень отримало поранення.

19 лютого близько 11-ї ранку ЗМІ повідомили, що Геннадій Москаль назвав імена керівників штурму Майдану. І дійсно, на сайті Москаля 19 лютого з'явилась інформація про дві спецоперації, які розпочались напередодні, 18 лютого о 20:00:

Першу операцію під назвою “Хвиля”, згідно з нормативно-правовими актами, міг запустити тільки міністр МВС Віталій Захарченко. Готували та здійснювали керівництво “Хвилею” заступник міністра МВС Віктор Ратушняк, начальник департаменту громадської безпеки МВС Олександр Крикун, в.о. начальника ГУМВС у м. Києві Валерій Мазан і начальник головного управління — командувач внутрішніх військ МВС Станіслав Шуляк.

Друга операція під назвою “Бумеранг” виконувалася силами Антитерористичного центру СБУ. Розробляли операцію і керували нею перший заступник голови СБУ Володимир Тоцький, начальник управління департаменту “Т” СБУ Сергій Потієвський, начальник УСБУ Києва та Київської області Олександр Щеголєв, а також керівник антитерористичного центру М. та керівник центру спеціальних операцій “Альфа” П. (згідно із законодавством, прізвища останніх двох посадовців засекречені).

Фото: Катерина Серко Олександр Щеголєв

Про роль Щеголєва

На питання, яка роль була відведена у цьому плані обвинуваченому Олександру Щеголєву, свідок відповів: “Згідно з документами, він відповідав за штурм і знешкодження різних (“екстремістських”, - ред) елементів. Він відповідав за проведення цього заходу”.

Тоді прокурор поцікавився, що саме обвинувачений мав зробити і що він зробив.

“Наскільки я бачив, усі діяли по плану знешкодження “екстремістських елементів”, - відповів Москаль.

У своїх документах керівники силових структур вказували, що в Будинку профспілок знаходилися 2 тисячі людей, вибухівка, зброя та боєприпаси.

Та це, за словами Геннадія Москаля, повна вигадка. Він запевнив, що в Будинку профспілок жодної зброї чи вибухівки не було.

“Якби там була вибухівка чи зброя, під час пожежі були б вибухи, а на місці пожежі знайшли б згорівші елементи цієї зброї, чого не було”, - додав свідок.

На уточнююче запитання Москаль відповів, що самостійно брав участь в перевірках на предмет зброї Будинку Профспілок, коли пішли такі чутки. І нічого не знайшов.

Про російські спецзасоби і 18 лютого

“19-го [січня]. Захарченко [Віталій Захарченко - тодішній міністр МВС] вирішив не пустити протестувальників до Верховної Ради. І почалось протистояння. У беркутівців закінчились знаряддя (спецзасоби). Тоді Захарченко звернувся до заступника МВС РФ - попросив у них. І вони надали. Було два літаки зі спецзасобами, не сертифікованими в Україні. Їх розмитнили. Кабмін видав постанови про застосування цих засобів. У тому числі й водометів”, - розповів Геннадій Москаль.

Фото: EPA/UPG Водомет

За його словами, ці рішення були завізовані, але випущені без підпису Азарова. Випустив їх перший заступник міністра Кабінету міністрів Владислав Забарський. Працівники міліції виконували цю постанову, хоча вона була не законна.

Москаль зазначив, що представники ТСК звернулись до ОАСК, і той скасував ці дві постанови Кабміну.

ОАСК дійсно зупинив дію постанови Кабміну 29 квітня 2014 року, та визнав її незаконною 14 травня 2014 року.

Ці ж російські і не сертифіковані в Україні спецзасоби “беркутівці” використовували і під час мирної ходи протестувальників до Верховної Ради зранку 18 лютого, і ввечері під час штурму Майдану.

Геннадій Москаль розповів, що в цей час він був у центральній частині Києва, але участі в ході не брав - допомагав вантажним автомобілям з речами та продуктами проїхати на Майдан. Їх не пропускали правоохоронці.

“Я бачив, як формувалася колона. У цей час були затримані цілий ряд машин, які везли на Майдан продукти харчування, теплий одяг. Мені потрібно було іти, сідати за кермо і спускати всі машини на Майдан. Бо більше нікому міліція не дозволяла. Коли ми вже розвантажували, сталось це все. Я в колоні не був, а уже приїхав подивитися на те, що натворили правоохоронні органи з учасниками мирної ходи”, - розповів Москаль.

Фото: Олександр Тимошенко Озброєні правоохоронці на дахах приміщень під час мирної ходи 18 лютого

Після цього прокурор запитав свідка, чи з'ясовувала ТСК причини зупинення метрополітену 18 лютого. Екснардеп відповів, що хоч офіційною причиною і називали “загрозу терористичного акту”, однак, на його думку, роботу метрополітену зупинили, аби в центральну частину міста не могли приїхати інші протестувальники.

“СБУ писала, що це для того, аби туди не потрапили екстремісти зі зброєю чи ще з чимось. Але це все дурниці і не виправданий крок з боку СБУ”, - наголосив Геннадій Москаль.

Про прізвища та ієрархії

“Керував всією операцією в Будинку профспілок начальник управління СБУ в Київській області (на той момент Олександр Щеголєв, - ред). А тим, хто безпосередньо відповідав за проникнення до приміщення, був полковник Володимир Човганюк”, - розповів свідок.

У 2014 році Човганюк був виконувачем обов’язків Центру спеціальних операцій “Альфа”. Після закінчення Революції Гідності він керував “альфівцями” і в зоні бойових дій. Журналіст Юрій Бутусов з посиланням на офіцера “Альфи” тоді повідомляв, що Човганюк разом зі своїм тодішнім заступником Валерієм Шайтановим саботували накази командування і не дозволяли своїм підлеглим вести вогонь у відповідь.

Іншою спецоперацією під назвою “Хвиля”, за словами Геннадія Москаля, керував тодішній заступник - начальник міліції громадської безпеки Віктор Ратушняк та керівник київської міліції Валерій Мазан.

Фото: Forum Валерій Мазан

Ратушняк з 2014 року переховується від правоохоронних органів. У 2019 році Печерський суд дав дозвіл на його арешт, а в грудні 2020 року дозволив заочне розслідування його справи.

Мазан також втік. Лише в лютому 2021 року апеляційний суд, задовільнивши скаргу прокурорів, дав дозвіл на заочне розслідування справи Мазана.

Фото: Укрінформ Віктор Ратушняк

Також Геннадій Москаль назвав тих, хто керував силовими операціями по лінії СБУ. Тоді очільником спецслужби був Олександр Якименко.

“Він не мав жодної підготовки, і в СБУ це випадкова людина, яка в Донецькій області до цього завідувала тряпками”, - висловився Геннадій Москаль.

За його словами, керував штурмом по лінії СБУ перший заступник Якименка - Володимир Тоцький. Він же був головою Антитерористичного центру. Розслідування щодо нього та Якименка також здійснюється заочно.

Під час свідчень Геннадій Москаль скаржився, що від СБУ до них на засідання ТСК не прийшов ніхто. І що Грицак підтверджував наявну в нього інформацію про підготовку плану “Бумеранг” і “Хвиля”. Проте замість того, щоб щось зробити і допомогти слідству, намагався випитати, хто Москалю цю інформацію передав.

Аби підтвердити реальність опублікованих ним документів, Москаль розповів, як відразу після Майдану в студії “Еспресо” ведучий в прямому ефірі набирав по телефону людей, які фігурували в цьому документі (телефони також там зазначені) - і ті відповідали.

Про тітушок

На питання прокурора, що було відомо ТСК про роль тітушок в подіях 18-го лютого, Геннадій Москаль відповів, що вони не вивчали діяльність тітушок, оскільки це не правоохоронні органи і це було за межами компетанції комісії. Натомість на персональному сайті Геннадія Москаля є інформація, що всіх тітушок координував колишній голова СБУ Калінін http://moskal.in.ua/?p=37229

Геннадій Москаль на засіданні встиг відповісти лише на питання прокурорів. Захисники Щеголєва, сам обвинувачений та сторона потерпілих зможуть поставити питання свідку на одному з наступних засідань - 8 або 17 листопада.

Трансляцію допиту Геннадія Москаля можна переглянути за посиланням.

Зазначимо, що в серпні цього року Геннадій Москаль на суді захищав як адвокат екскерівника київського "Беркута" Володимира Александрова. Та справа стосувалася побиття та затримання людей біля Гостинного двору в лютому 2013 року.

Нагадаємо, колишнього керівника СБУ в Київській області Олександра Щеголєва обвинувачують в організації та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, у тому числі її силової фази у домі профспілок.

За версією обвинувачення, Олександр Щеголєв 18 лютого 2014 року організував роботу штабу з управління антитерористичною операцією, брав участь у координації дій силовиків, які в цей час витісняли мітингувальників з Майдану Незалежності, прилеглих вулиць і будинку Профспілок.