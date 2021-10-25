На будівництві, що на вул. Микільсько-Слобідська у Києві сталися сутички між активістами та забудовником "Нова Слобідка".

Про це повідомляє "Київ оперативний".

Інцидент стався близько 11 ранку. Зазначається, що між учасниками конфлікту сталися сутички, на захисників зеленої зони направили будівельну техніку.

Фото: Київ оперативний

Фото: Київ оперативний

Наразі обстановка на місці події залишається напруженою. Як видно на відео з місця події, активісти намагаються повалити огорожу будівельного майданчика, де зараз ведуться роботи.

На інцидент відреагувало Головне управління Національної поліції у місті Києві. Там повідомили, що поліція наразі встановлює обставини конфлікту на будмайданчику на Микільській Слобідці.

"Сьогодні до столичної поліції надійшло повідомлення про конфлікт між громадянами на вулиці Микільсько-Слобідській, що у Дніпровському районі. На місце події прибула слідчо-оперативна група та спецпризначенці", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що конфлікт виник між громадянами та забудовниками. У результаті між ними сталась штовханина, яку припинили співробітники поліції. На даний час поліцейські опрацьовують відео з місця події та з'ясовують усі деталі інциденту.

Зі свого боку київський мер Віталій Кличко заявив, що працівники поліції на Микільській Слобідці сьогодні відтіснили працівників "Муніципальної варти", аби створити коридор для проїзду техніки на майданчик будівництва, проти якого виступає громада. З приводу дій правоохоронців Кличко звернувся до керівництва поліції Києва.

"Звертаюся до керівництва поліції столиці публічно пояснити такі дії правоохоронців та надати їм правову оцінку. Чому поліція відтісняла «Муніципальну охорону», спричинила сутички з активістами і розблокувала проїзд на будмайданчик, фактично відстоюючи інтереси забудовника? Вже простежується системність у таких діях. Бо практично так все виглядало і на вулиці Обсерваторній, 6 – коли забудовник зносив садибу Барбана", – наводить слова Кличка пресслужба КМДА.

Він підкреслив, що міська влада вимагає від правоохоронців припинити зухвалі дії забудовника щодо громади столиці, притягнути до відповідальності винних у провокуванні ескалації та в бездіяльності щодо захисту громадян, а також зупинити здійснення будівельних робіт на Микільській Слобідці.

"Місто не надавало дозвільних документів на це будівництво, а громада виступає категорично проти нього. Забудовник же нехтує інтересами міста та громади і повинен теж повинен нести за це відповідальність", – зазначив Кличко.

Нагадаємо, у січні минулого року активісти і жителі Микільської Слобідки в Києві ввечері 9 січня провели акцію проти незаконного будівництва житлового комплексу на берегах Дніпра. Учасники знесли бетонний паркан скандальної забудови.