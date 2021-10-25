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"Укрзалізниця" запускає поїзд Київ - Варшава після півторарічної перерви

Придбати квиток можна на сайті УЗ та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" запускає поїзд Київ - Варшава після півторарічної перерви
Фото: Олександр Рудоманов

З 4 листопада "Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда №67/68 Київ - Варшава. Залізничне сполучення між столицями припинилося торік у березні через карантинні обмеження.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48 і до Варшави прибуватиме о 09:02. Із Варшави поїзд відправлятиметься о 17:10 і прибуватиме до Києва об 11:00.

У квитках зазначено час з урахуванням проведення прикордонного та митного контроля. Придбати квиток можна на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

В УЗ нагадали, що з 21 жовтня діють нові правила безпечних подорожей. Для поїздки у поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує:  отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19; - отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19); - негативний результат ПЛР-тесту (чинний 72 години з або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

Нагадаємо, залізничне сполучення між Україною та Польщею було призупинене на початку пандемії коронавірусної хвороби - у березні 2020 року. На той час між Україною та Польщею курсували два швидкісні поїзди №705/716 та №715/706 Київ - Перемишль, пасажирські поїзди №36 Одеса - Перемишль, №67 Київ - Варшава, №51 Львів - Вроцлав, а також безпересадочні вагони Київ - Вроцлав.

"УЗ" відновила міжнародне сполучення з Польщею 10 жовтня, запустивши поїзд Київ - Перемишль. 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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