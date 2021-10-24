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Експрезидент Євроради Дональд Туск очолив найбільшу опозиційну партію Польщі

Туска підтримали 97,4% членів політсили, які взяли участь в голосуванні.

Експрезидент Євроради Дональд Туск очолив найбільшу опозиційну партію Польщі
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Європейської ради Дональд Туск офіційно став головою найбільшої опозиційної партії Польщі “Громадянська платформа” (PO).

Під час загальних виборів керівника партії та лідерів партійних структур у регіонах Туска підтримали 97,4% членів політсили, які взяли участь в голосуванні, передає Укрінформ.

Вибори партійних лідерів у РО відбулися вчора, а сьогодні, 24 жовтня, було оголошено результати.

Вибори мали загальний характер: усі члени партії мали право проголосувати у регіональних офісах партії по всій країні.

Як відомо, Туск був одним зі співзасновників РО у 2001 році, впродовж 2007-2014 років був прем’єр-міністром у коаліції РО-PSL (Польська селянська партія - ред.).

Після обрання президентом Євроради (2014-2019 рр.) Туск залишив польську політику. З 2019 року він є головою ЄНП, до якої входить і PO.

У липні цього року колишній президент Євроради повернувся до польської політики на тлі значного падіння рейтингу РО і почав виконував обов’язки лідера до виборів у партії. Після його повернення до польської політики рейтинг РО зріс до приблизно 25%. Зараз "Громадянська платформа" за рівнем підтримки поступається лише правлячій "Об'єднаній правиці" Ярослава Качинського.

Наступні парламентські вибори в Польщі мають відбутися восени 2023 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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