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Патріарх Варфоломій потрапив до лікарні після прильоту до США

У Константинополі стверджують, що предстоятель відчув нездужання через насичений графік.

Патріарх Варфоломій потрапив до лікарні після прильоту до США
Фото: EPA/UPG

Вселенського патріарха Варфоломія госпіталізували у США, куди він прибув з офіційним візитом.

Про це повідомляє пресслужба Константинопольського патріархату.

"Безпосередньо перед від'їздом на службу в Софійський собор Святіший Вселенський Патріарх Варфоломій відчув нездужання - через тривалий переліт і насичений розклад заходів після прибуття. Лікар порадив йому відпочити, і його буде доправлено до лікарні університету Джорджа Вашингтона для спостереження", - йдеться в повідомленні.

81-річний патріарх Варфоломій 24 жовтня прибув до США із 12-денним візитом. Сьогодні він мав очолити службу у Софійському соборі у Вашингтоні, округ Колумбія, і представити новопризначених представників Константинопольської та Елладської церков у США.

Далі було заплановано спільний обід із релігійною громадою Софійського собору.

Увечері на честь візиту Його Святості мав бути організований урочистий прийом у готелі Mayflower.

Візит Вселенського патріарха до США має тривати до 3 листопада.

Нагадаємо, 22 жовтня на Фанарі урочисто відзначили 30-річчя сходження Варфоломія на патріарший престол. Вселенського патріарха вітали делегації Православної церкви України і ще семи помісних церков.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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