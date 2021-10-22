Архієпископ Нестор привітав Його Всесвятість від помісної української церкви й особисто митрополита Епіфанія.

Фото: facebook.com/ecumenicalpatriarchate

22 жовтня у Константинопольській православній церкві святкують 30-річчя інтронізації Вселенського патріарха Варфоломія. З цієї нагоди Вселенський патріарх Варфоломій відслужив літургію у церкві святого Георгія на Фанарі.

Про це повідомляє пресслужба Вселенського патріархату.

На богослужінні молилося духовенство Вселенського патріархату, православні віряни, митрополит Румунської Православної Церкви Нифонт, а також єрарх ПЦУ архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

Фото: facebook.com/ecumenicalpatriarchate

Архієпископ Нестор передав вітання патріархові Варфоломію із 30-річчям патріаршого служіння від ПЦУ й особисто митрополита Епіфанія.

У вітальному адресі предстоятль ПЦУ подякував очільникові Вселенського патріархату за визнання автокефалії Української православної церкви та недавній візит до України.

Учора на Фанарі Патріарх Варфоломій очолив Вечірню у патріаршій церкві з нагоди 30-ї річниці сходження на Вселенський престол.

Також 21 жовтня патріарх Варфоломій у своїй резиденції прийняв українську делегацію.

Фото: пресслужба Тернопільської єпархії ПЦУ

22 жовтня виповнюється 30 років відтоді, як Вселенський патріарх Варфоломій, який був обраний у жовтні 1991 року і, одноголосно підтриманий Священним Синодом, посів Патріарший престол.

Нагадаємо, Патріарх Варфоломій у січні 2019 року надав автокефалію Православній церкві України.

Візит архієпископа Константинополя - Нового Риму і Вселенського патріарха Варфоломія до України відбувся у серпні цього року з нагоди 30-річчя Незалежності України.