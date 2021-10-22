Сьогодні у будівлі парламенту травмувалася депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова - їй на голову впав дверний засув.

Про це повідомила у фейсбуці депутатка Верховної Ради Ольга Стефанишина.

"Ранок починається не з кави. А з... швидкої допомоги. Олександрі Устіновій на голову в Верховній Раді впав дверний засув. Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі", - написала вона у фейсбуці і опублікувала фото.

На фото видно, що лікарі надають допомогу постраждалій.

Оновлено. Устінова повідомила, що почувається нормально. На завтра в неї заплановано низку медичних процедур. Також вона опублікувала фото дверей, з яких на неїх впала металева деталь.

Нагадаємо, в березні в Раді під час засідання задимівся пульт для голосування на робочому місці депутатки фракції "Голос" Лесі Василенко. Вона не постраждала.

А в травні минулого року горів пульт в депутата фракції "Слуги народу" Максима Ткаченка.