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У Верховній Раді на голову депутатці Устіновій впав дверний засув

Їй надали допомогу лікарі швидкої.

У Верховній Раді на голову депутатці Устіновій впав дверний засув
Фото: facebook.com/olga.stefanishina

Сьогодні у будівлі парламенту травмувалася депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова - їй на голову впав дверний засув.

Про це повідомила у фейсбуці депутатка Верховної Ради Ольга Стефанишина.

"Ранок починається не з кави. А з... швидкої допомоги. Олександрі Устіновій на голову в Верховній Раді впав дверний засув. Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі", - написала вона у фейсбуці і опублікувала фото.

На фото видно, що лікарі надають допомогу постраждалій.

Оновлено. Устінова повідомила, що почувається нормально. На завтра в неї заплановано низку медичних процедур. Також вона опублікувала фото дверей, з яких на неїх впала металева деталь.

Нагадаємо, в березні в Раді під час засідання задимівся пульт для голосування на робочому місці депутатки фракції "Голос" Лесі Василенко. Вона не постраждала. 

А в травні минулого року горів пульт в депутата фракції "Слуги народу" Максима Ткаченка.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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