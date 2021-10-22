Виконавець злочину на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи.

У Києві близько 4 ранку 22 жовтня чоловік кинув пляшку з так званим коктейлем Молотова у двір будинку заступника голови Офісу президента, відповідального за напрямок європейської інтеграції. Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

За даними джерел LB.ua в правоохоронних органах, мова йде про заступника глави ОПУ Ігоря Жовкву. 22 жовтня – день його народження.

Зловмисником є 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання, уродженець Черкаської області.

Фото: СБУ Затриманий

"Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи. З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через месенджер «Telegram». Обіцяли заплатили 4 тисячі доларів США після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі", – повідомили правоохоронці.

У пресслужбі СБУ додали, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі Кіберполіція та інші оперативні служби працюють над встановленням особи замовника злочину. Правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисник затриманий, вирішується питання щодо оголошення підозри.

Нагадаємо, що у вересні невідомі особи вчинили замах на вбивства першого помічника президента України Сергія Шефіра. Володимир Зеленський вважає, що замах є тиском на нього.