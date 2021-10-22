Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Полтавський осередок ОПЗЖ ініціював виключення Киви з партії
Полтавський осередок ОПЗЖ ініціював виключення Киви з партії
Чи можуть вакциновані переносити коронавірус?
Чи можуть вакциновані переносити коронавірус?
Кличко попередив про перехід Києва в "червону" зону
Кличко попередив про перехід Києва в "червону" зону
Під Радою мітингувальники запалалили димові шашки і намагалися перекрити рух
Під Радою мітингувальники запалалили димові шашки і намагалися перекрити рух
У Савіка Шустера слідом за "Суспільним" заявили про тиск Банкової
У Савіка Шустера слідом за "Суспільним" заявили про тиск Банкової
"Євросолідарність" набирає 15,7% у рейтингу партій, "Слуга народу" – 15,5%, – КМІС
"Євросолідарність" набирає 15,7% у рейтингу партій, "Слуга народу" – 15,5%, – КМІС
Путін назвав військову присутність НАТО в Україні загрозою для Росії
Путін назвав військову присутність НАТО в Україні загрозою для Росії
Віктор Пинзеник: «Нинішній парламент не менш лівий, ніж був тридцять років тому»
Віктор Пинзеник: «Нинішній парламент не менш лівий, ніж був тридцять років тому»
ГоловнаСуспільствоПодії

Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув коктейль Молотова у двір заступника глави ОПУ Ігоря Жовкви

Виконавець злочину на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи.

Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув коктейль Молотова у двір заступника глави ОПУ Ігоря Жовкви
Фото: facebook/Igor Zhovkva

У Києві близько 4 ранку 22 жовтня чоловік кинув пляшку з так званим коктейлем Молотова у двір будинку заступника голови Офісу президента, відповідального за напрямок європейської інтеграції. Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

За даними джерел LB.ua в правоохоронних органах, мова йде про заступника глави ОПУ Ігоря Жовкву. 22 жовтня – день його народження. 

Зловмисником є 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання, уродженець Черкаської області.

Затриманий
Фото: СБУ
Затриманий

"Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи. З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через месенджер «Telegram». Обіцяли заплатили 4 тисячі доларів США після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі", – повідомили правоохоронці. 

У пресслужбі СБУ додали, що постраждалих внаслідок інциденту немає. 

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі Кіберполіція та інші оперативні служби працюють над встановленням особи замовника злочину. Правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 194  Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисник затриманий, вирішується питання щодо оголошення підозри.

Нагадаємо, що у вересні невідомі особи вчинили замах на вбивства першого помічника президента України Сергія Шефіра. Володимир Зеленський вважає, що замах є тиском на нього. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також