Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Упродовж доби на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
В районі Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Південного окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців сил немає.
"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в штабі.
Нагадаємо, впродовж середи, 20 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Вороги тричі застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.