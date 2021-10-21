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Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Упродовж доби на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В районі Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Південного окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців сил немає.

"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, впродовж середи, 20 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Вороги тричі застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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