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Під Радою мітингувальники запалалили димові шашки і намагаються перекрити рух

Вони вимагають від депутатів розібратися із затримкою у введені ЖК в експлуатацію. 

Під Верховною Радою зібрався мітинг, учасники якого намагаються перекрити проїзд вулицею Грушевського та палять кольорові димові шашки.

Протест стосується столичного ЖК "Варшавський плюс", який не можуть ввести в експлуатацію, повідомляє кореспондент LB.ua. 

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Власники квартир в ЖК "Варшавський плюс" вимагають від депутатів розібратися з забудовником. Будинки побудовані, але не можуть експлуатуватися, тому люди не можуть навіть потрапити в своє житло.

"Варшавський плюс" – ЖК Stolitsa Group, зведений на землях держпідприємства "Пуща Водиця". Попереднє керівництво підприємства втратило оригіналу інвестиційних договорів із забудовником, а нове – не погоджується з кількістю відведених ДП квартир, пише "НВ Бізнес"

Фонд держмайна та ДП висунули нові вимоги до підписаних угод, але забудовник із ними не погоджується. 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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