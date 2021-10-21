Під Верховною Радою зібрався мітинг, учасники якого намагаються перекрити проїзд вулицею Грушевського та палять кольорові димові шашки.
Протест стосується столичного ЖК "Варшавський плюс", який не можуть ввести в експлуатацію, повідомляє кореспондент LB.ua.
Власники квартир в ЖК "Варшавський плюс" вимагають від депутатів розібратися з забудовником. Будинки побудовані, але не можуть експлуатуватися, тому люди не можуть навіть потрапити в своє житло.
"Варшавський плюс" – ЖК Stolitsa Group, зведений на землях держпідприємства "Пуща Водиця". Попереднє керівництво підприємства втратило оригіналу інвестиційних договорів із забудовником, а нове – не погоджується з кількістю відведених ДП квартир, пише "НВ Бізнес".
Фонд держмайна та ДП висунули нові вимоги до підписаних угод, але забудовник із ними не погоджується.