Вони вимагають від депутатів розібратися із затримкою у введені ЖК в експлуатацію.

Під Верховною Радою зібрався мітинг, учасники якого намагаються перекрити проїзд вулицею Грушевського та палять кольорові димові шашки.

Протест стосується столичного ЖК "Варшавський плюс", який не можуть ввести в експлуатацію, повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Власники квартир в ЖК "Варшавський плюс" вимагають від депутатів розібратися з забудовником. Будинки побудовані, але не можуть експлуатуватися, тому люди не можуть навіть потрапити в своє житло.

"Варшавський плюс" – ЖК Stolitsa Group, зведений на землях держпідприємства "Пуща Водиця". Попереднє керівництво підприємства втратило оригіналу інвестиційних договорів із забудовником, а нове – не погоджується з кількістю відведених ДП квартир, пише "НВ Бізнес".

Фонд держмайна та ДП висунули нові вимоги до підписаних угод, але забудовник із ними не погоджується.