Фото: СБУ

Контррозвідники СБУ затримали у Луганській області колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Він намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію для оформлення пенсії.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Встановлено, що затриманий брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

За інформацією СБУ, до лав бойовиків він приєднався у березні 2015 року. Там його призначили до так званої "4 окремої мотострілецької бригади ЛНР", де він займався обслуговуванням ворожої військової техніки.

Згодом зловмисник залишив угруповання і переховувався на тимчасово окупованій території Луганщини.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Перевіряється інформація щодо причетності зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Заходи з викриття і затримання колишнього бойовика проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Сватівської окружної прокуратури Луганської області.