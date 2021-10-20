Спецпредставник ЄС відвідав район проведення ООС

Делегати обговорювали питання безпеки та впливу карантинних заходів на можливість громадянами перетнути лінії розмежування.

До району проведення операції Об’єднаних сил завітала іноземна делегація на чолі зі спеціальним представником Європейського Союзу з прав людини паном Еймоном Гілмором.

Як повідомляє пресслужба президента України, посадовці зустрілись з представниками командування ООС та ознайомилась з безпековою ситуацією у Донецькій та Луганській областях.

Крім того європейська делегація побувала в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорське". Начальник Краматорського прикордонного загону полковник Павло Цвеліх розповів гостям про особливості виконання завдань в КПВВ та блокування окупаційною адміністрацією руху людей.

"Делегати обговорювали питання безпеки та впливу карантинних заходів на можливість громадянами перетнути лінії розмежування. Прикордонники запевнили представників ЄС у готовності забезпечити безпеку і ритмічність пропускних операцій. Спецпредставник ЄС Еймон Гілмор подякував за роботу та висловив сподівання на швидке звільнення тимчасово окупованої території України”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Еймон Гілмор прибув до Києва 18 жовтня. Це перший його офіційний візит в Україну.