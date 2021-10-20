Рада відправить у відставку міністра екології через корупцію екоінспекцій (оновлено)
Рада відправить у відставку міністра екології через корупцію екоінспекцій (оновлено)
Лікарі Земана заявили про його недієздатність, парламент обговорить його усунення з посади
Лікарі Земана заявили про його недієздатність, парламент обговорить його усунення з посади
У Житомирі знесли фабрику, де понад 80 років виготовляли шкарпетки
У Житомирі знесли фабрику, де понад 80 років виготовляли шкарпетки
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
У Техасі розбився літак з пасажирами, понад 20 людей вижили
У Техасі розбився літак з пасажирами, понад 20 людей вижили
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
В Україні з 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень
В Україні з 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень
ГоловнаСвіт

Спецпредставник ЄС відвідав район проведення ООС

Делегати обговорювали питання безпеки та впливу карантинних заходів на можливість громадянами перетнути лінії розмежування.

Спецпредставник ЄС відвідав район проведення ООС
Еймон Гілмор
Фото: Photolure

До району проведення операції Об’єднаних сил завітала іноземна делегація на чолі зі спеціальним представником Європейського Союзу з прав людини паном Еймоном Гілмором.

Як повідомляє пресслужба президента України, посадовці зустрілись з представниками командування ООС та ознайомилась з безпековою ситуацією у Донецькій та Луганській областях.

Крім того європейська делегація побувала в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорське". Начальник Краматорського прикордонного загону полковник Павло Цвеліх розповів гостям про особливості виконання завдань в КПВВ та блокування окупаційною адміністрацією руху людей.

"Делегати обговорювали питання безпеки та впливу карантинних заходів на можливість громадянами перетнути лінії розмежування. Прикордонники запевнили представників ЄС у готовності забезпечити безпеку і ритмічність пропускних операцій. Спецпредставник ЄС Еймон Гілмор подякував за роботу та висловив сподівання на швидке звільнення тимчасово окупованої території України”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Еймон Гілмор прибув до Києва 18 жовтня. Це перший його офіційний візит в Україну.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також