Спецпредставник ЄС з прав людини приїхав у Київ

Спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Еймон Гілмор здійснює свій перший офіційний візит в Україну.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Сьогодні в Києві розпочинаю мій перший офіційний візит в Україну. Попереду - насичений день у цьому прекрасному місті", - зазначив Гілмор.

Доброго ранку! In Kyiv today starting my first official visit to Ukraine 🇺🇦 Very busy day ahead in this beautiful city. pic.twitter.com/Q8SAAtytOn — Eamon Gilmore (@EamonGilmore) October 18, 2021

Нагадаємо, у квітні Amnesty International оприлюднила звіт про порушення прав людини в Україні за 2020 рік. У ньому передусім зазначено, що обмеження, зумовлені пандемією COVID-19, не змогли ефективно запобігти поширенню хвороби.

Правозахисники також зазначали, що випадки домашнього насилля були недостатньо задокументованими і часто не отримували ефективної реакції з боку державних органів.

Ситуація в тимчасово окупованому Криму також лишилася напруженою. Як і раніше, так спостерігалося суворе переслідування за правозахисну роботу та інакомислення і обмеження роботи ЗМІ.

Раніше звіт про порушення прав людини в Україні оприлюднив Державний департамент США. Серед них перелічені убивства, тортури і випадки жорсткого, нелюдьского і принизливого поводження з боку правоохоронців до затриманих, а також небезпечні для життя умови у в'язницях і СІЗО.