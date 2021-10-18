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Спецпредставник ЄС з прав людини приїхав у Київ

Еймон Гілмор здійснює свій перший офіційний візит в Україну.

Спецпредставник ЄС з прав людини приїхав у Київ
Еймон Гілмор
Фото: Photolure

Спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Еймон Гілмор здійснює свій перший офіційний візит в Україну.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Сьогодні в Києві розпочинаю мій перший офіційний візит в Україну. Попереду - насичений день у цьому прекрасному місті", - зазначив Гілмор.

Нагадаємо, у квітні Amnesty International оприлюднила звіт про порушення прав людини в Україні за 2020 рік. У ньому передусім зазначено, що обмеження, зумовлені пандемією COVID-19, не змогли ефективно запобігти поширенню хвороби.

Правозахисники також зазначали, що випадки домашнього насилля були недостатньо задокументованими і часто не отримували ефективної реакції з боку державних органів. 

Ситуація в тимчасово окупованому Криму також лишилася напруженою. Як і раніше, так спостерігалося суворе переслідування за правозахисну роботу та інакомислення і обмеження роботи ЗМІ. 

Раніше звіт про порушення прав людини в Україні оприлюднив Державний департамент США. Серед них перелічені убивства, тортури і випадки жорсткого, нелюдьского і принизливого поводження з боку правоохоронців до затриманих, а також небезпечні для життя умови у в'язницях і СІЗО.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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