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Шойгу анонсував спільні російсько-білоруські навчання "Щит Союзу", які "стануть ключовою подією 2023 року"

Для продовження співпраці у військовій сфері сторони домовилися розробити програму Союзної держави до 2026 року.

Шойгу анонсував спільні російсько-білоруські навчання "Щит Союзу", які "стануть ключовою подією 2023 року"
Фото: function.mil.ru

Російська Федерація та Республіка Білорусь домовилися про проведення у 2023 році військових навчань "Щит Союзу".

"Російсько-білоруські навчання "Щит Союзу" стануть ключовою подією 2023 року", - заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, слова якого цитує агентство "Интерфакс".

За словами глави Міноборони РФ, на сьогоднішній спільній колегії військових відомств двох країн підбито і схвалено підсумки спільної діяльності з 2019 по 2021 рік, заплановано заходи щодо гарантування військової безпеки до 2024 року, затверджено відповідний план.

Також сторони домовилися про продовження співпраці у військовій сфері. Для цього планують розробити програму Союзної держави до 2026 року.

Зазвичай спільні російсько-білоруські навчання проводяться раз на два роки по черзі - на території Білорусі вони називаються "Захід", в Росії - "Щит Союзу".

Цьогорічні навчання "Захід 2021" відбулися у вересні. Міністр закордонних справ України заявляв, що сценарії, які відпрацьовуються на цих навчаннях, становлять дуже серйозні ризики, тому необхідно уважно за ними стежити.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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