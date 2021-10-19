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Польща збільшила кількість військових на кордоні з Білоруссю

"Майже 6 тис. солдатів 16, 18 та 12 дивізій служать на польсько-білоруському кордоні".

Польща збільшила кількість військових на кордоні з Білоруссю

Польська влада через наплив нелегальних мігрантів збільшила кількість військовослужбовців на кордоні з Білоруссю до майже 6 тисяч солдат.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Майже 6 тис. солдатів 16, 18 та 12 дивізій служать на польсько-білоруському кордоні. Солдати надають підтримку прикордонникам, охороняючи кордон країни та не допускаючи його незаконного перетину", - написав Блащак у Twitter.

Як повдіомляє “РБК-Україна”, раніше міністр заявляв, що на кордоні з Білоруссю прикордонникам допомагають близько трьох тисяч військовослужбовців. Таким чином кількість військових було збільшено вдвічі.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 2 вересня підписав постанову про введення режиму надзвичайного стану вздовж кордону з Білоруссю. 

Польща також розгорнула на кордоні з білорусами загородження з колючого дроту.

З початку року зафіксовано більше 15 тисяч спроб незаконного перетину кордону РП і, відповідно, ЄС на польській ділянці, затримано 1800 мігрантів. За даними Прикордонної служби Польщі, частина мігрантів прибуває через Білорусь з Росії.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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