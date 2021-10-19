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ФБР проводить обшук у будинку російського олігарха Дерипаски в Вашингтоні

Подробиці поки не повідомляються.

ФБР проводить обшук у будинку російського олігарха Дерипаски в Вашингтоні
Фото: EPA/UPG

Федеральне бюро розслідувань США проводить обшук у будинку російського бізнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоні.

Про це повідомляє NBC з посиланням на представника ФБР.

Про причини обшуку не повідомляється.

ЗМІ повідомляють, що наразі федеральні агенти блокують доступ до будинку.

Нагадаємо, у квітні 2018 року США запровадили обмежувальні заходи проти 24 російських бізнесменів і чиновників, включених у так звану "Кремлівську доповідь", зокрема - проти Дерипаски, а також щодо 14 російських компаній. Заходи передбачають заборону для американських банків на операції з фізичними та юридичними особами, що потрапили під санкції.

У січні 2019 року Мінфін США зняв санкції щодо підконтрольних Дерипасці компаній En+, "Русал" і "Євросибенерго" після того, як бізнесмен істотно знизив свою частку в них. Сам Дерипаска залишився в списку санкцій, а його активи - заблокованими.

У березні того ж року російський підприємець подав до суду на американське міністерство фінансів. У червні 2021 року Дерипаска програв суд у США про скасування санкцій.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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