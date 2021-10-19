Північна Корея запустила балістичні ракети в бік Японського моря

Поки знайдено лише одну, однак в Японії та Південній Кореї вважають, що було запущено дві БРПЧ.

Північна Корея випустила в бік Японського моря щонайменше одну балістичну ракету. Японія і Південна Корея схиляються до думки, що запущено було саме дві. Запуск, згідно з аналізом, відбувся поблизу північнокорейського порту Сінпо, що розташований в східній частині і омивається Японським морем, пише Associated Press.

У цьому порту КНДР зберігає підводні човни та обладнання для стрільб ракетами, пише Reuters. Берегова охорона Японії видала суднам рекомендації щодо безпеки в морі, але де приземлилась ракета – поки невідомо.

Фото: International News Мапа запуску

"Деякий час тому Північна Корея запустила дві балістичні ракети. Викликає глибокий жаль той факт, що Північна Корея послідовно запускає ракети з минулого місяця", – цитує японського прем'єр-міністра Фуміо Кісіду "Інтерфакс-Україна".

Яку саме балістичну ракету запустила КНДР – японські та південнокорейські військові не говорять, але припускають, що мова йде про БРПЧ – балістичну ракету підводного човна. Професор Університету північнокорейських досліджень у Сеулі, Кім Дон Юб, вважає, що випустили або давно відомий вид ракет із модернізованого підводного човна, або новий тип з підводної пускової платформи.

Нагадаємо, що наприкінці вересня КНДР двічі за тиждень провела випробування ракет. КНДР заявляла, що її випробування зброї спрямовані на підвищення її обороноздатності, як у інших країнах, і звинуватила США та Південну Корею в "подвійних стандартах" та "ворожій політиці". Втім лідер КНДР Кім Чен Ин все ж повідомив, що готовий у жовтні відновити гарячі телефонні лінії зв'язку з Південною Кореєю. Тривалий час у КНДР на дзвінки Південної Кореї не відповідали, аж поки не відновили зв'язок 4 жовтня.

Напруженість у відносинах між двома корейськими державами помітно посилилася після провалу саміту між Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом у лютому 2019 року. Відтоді переговори між США та Північною Кореєю про згортання атомної програми КНДР зайшли в глухий кут.