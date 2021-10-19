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Росія назвала "провокацією" затримання "офіцера" бойовиків Косяка

Росія також очікує “принципової оцінки інциденту з боку ОБСЄ”. 

Росія назвала "провокацією" затримання "офіцера" бойовиків Косяка
Фото: tvc.ru

МЗС Росії розцінює як провокацію затримання українськими військовими у Луганській області російського бойовика з терористичної організації "ЛНР" та закликає допустити до нього російського консула. 

Про це йдеться у заяві російського відомства.

Напередодні українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомила, що група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ. Одного з бойовиків, громадянина РФ Андрія Косяка було затримано.

"Розцінюємо дії української сторони як віроломні і провокаційні. Вони підривають процес мирного врегулювання конфлікту в Донбасі і йдуть врозріз із зобов'язаннями України згідно з двосторонньою Консульською конвенцією з Росією. На цьому тлі заяви київських представників про прихильність мирному процесу і заклики до виконання міжнародних зобов'язань іншими країнами звучать брехливо і лицемірно. Той, хто не виконує своїх зобов'язань, втрачає моральне право вимагати їх виконання від інших”, - повідомили у російському відомстві.

У відомстві закликали розкрити місцеположення бойовика і забезпечити доступ до нього російських консульських працівників. Росія також очікує “принципової оцінки інциденту з боку ОБСЄ”. 

"Розраховуємо, що її Спеціальна моніторингова місія на Україні проявлятиме більш активний, відповідальний і неупереджений підхід, уважно стежитиме за ситуацією на лінії зіткнення в Донбасі і сумлінно відображатиме її в своїх доповідях, сприяючи тим самим процесу врегулювання”, - зазначили у МЗС РФ.

Нагадаємо, 13 жовтня українські військові затримали громадянина РФ Андрія Косяка в районі КПВВ "Золоте". Бойовик з пов'язкою "СЦКК" займався розвідкою замість розмінування.

16 жовтня близько 200 проросійських демонстрантів пікетували штаб-квартиру ОБСЄ в окупованому Донецьку, вимагаючи звільнення "офіцера" бойовиків. Через це ОБСЄ призупинила роботу на території окупованих районів Донецької області.

На Луганщині місія ОБСЄ продовжує свою роботу.

Сьогодні суд у Луганській області арештував громадянина РФ Андрія Косяка, якого затримали біля лінії розмежування.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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